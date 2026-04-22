『NSC大ライブ』東京チャンピオンは「ゴーヤゴー」 深夜3時の連絡から始まった“富士山”コンビ【決勝結果一覧】
吉本興業の養成所・NSC（吉本総合芸能学院）を今春卒業したルーキーたちによるよしもと芸人“超新人”No.1決定戦『NSC大ライブTOKYO2026』決勝戦が22日、東京・浅草公会堂で行われ、コンビのゴーヤゴー（たま／23、米持／23）が優勝した。
【写真】優勝を飾ったゴーヤゴー
毎年恒例の同大会は、吉本芸人としてデビューを果たした1年目ルーキーたちによるお披露目ライブ。NSC東京31期生、NSCエリア校生による総勢約260組が出場。ウリムクティー、ゴーヤゴー、御恩と奉公と痛み、湘南ブースト、ストロングブルジュニア、千羽鶴、全力！フルMAX！、トラモチーフ、7図柄テンパイ、ノコノコみさき、昼間陸上、ミックストマトジュースの12組が決勝に挑んだ。
ゴーヤゴーは、別の大学お笑いサークルで活動していた2人が、NSCでコンビを結成。山梨県出身の米持と静岡県出身のたまからなる“富士山”コンビ。たまのかわいらしいキャラクターから生み出されるボケと、米持の独特なクセになるツッコミが魅力。
決勝後の囲み取材では、米持は「何かで優勝するのは初めてなので、まだパニック状態です」、たまは「汗が止まらなくて、パネルで拭いています」と実感のわかない様子。今回の決勝メンバーは学内ライブで競っていたというが、たまは「そこでは勝てなかった」とつぶやくも、米持は「楽しくやれました」と笑顔を見せた。
大学お笑いサークルで出会い、それぞれコンビを組んでいたが、相方は就職。NSCで再会。コンビ結成はたまから誘ったとし、「NSCの相方探しに参加して、1回目で見つからなくて、夜YouTubeみてたら、又吉さんが、恋愛は30歳すぎたら待ちの姿勢はよくないと言っていて」ときっかけを告白。米持は「深夜3時に一緒にやりませんかって連絡が来て」と見事成就したと明かした。
目指すはM-1優勝。去年はエントリーしたが1回戦落ちしたが、米持は「行けたら2026！」と声をあげる。また漫才とコントがどっちも極めていきたいと、ビスケットブラザーズ、ロングコートダディを憧れの芸人にあげた。
最後に、米持は「チャンピオンになったので、恥じぬように頑張りたいです」、たまは「おごらず、人にやさしく、おもしろく、頑張ります」と今後の芸人人生に向けて意気込んだ。
審査員はバッファロー吾郎・竹若元博、佐久間一行、相席スタート・山添寛、野々村友紀子、遠藤敬、見届人はNON STYLE・石田明、ライス・田所仁、囲碁将棋・文田大介、MCはエバース（佐々木隆史、町田和樹）が務めた。
■『NSC大ライブTOKYO2026』決勝戦結果一覧
1位：ゴーヤゴー
2位：トラモチーフ
3位：昼間陸上
4位：ストロングブルジュニア
5位：ミックストマトジュース
6位：御恩と奉公と痛み
7位：ノコノコみさき
8位：湘南ブースト
9位：7図柄テンパイ
10位：ウリムクティー
11位：全力！フルMAX！
12位：千羽鶴
【写真】優勝を飾ったゴーヤゴー
毎年恒例の同大会は、吉本芸人としてデビューを果たした1年目ルーキーたちによるお披露目ライブ。NSC東京31期生、NSCエリア校生による総勢約260組が出場。ウリムクティー、ゴーヤゴー、御恩と奉公と痛み、湘南ブースト、ストロングブルジュニア、千羽鶴、全力！フルMAX！、トラモチーフ、7図柄テンパイ、ノコノコみさき、昼間陸上、ミックストマトジュースの12組が決勝に挑んだ。
決勝後の囲み取材では、米持は「何かで優勝するのは初めてなので、まだパニック状態です」、たまは「汗が止まらなくて、パネルで拭いています」と実感のわかない様子。今回の決勝メンバーは学内ライブで競っていたというが、たまは「そこでは勝てなかった」とつぶやくも、米持は「楽しくやれました」と笑顔を見せた。
大学お笑いサークルで出会い、それぞれコンビを組んでいたが、相方は就職。NSCで再会。コンビ結成はたまから誘ったとし、「NSCの相方探しに参加して、1回目で見つからなくて、夜YouTubeみてたら、又吉さんが、恋愛は30歳すぎたら待ちの姿勢はよくないと言っていて」ときっかけを告白。米持は「深夜3時に一緒にやりませんかって連絡が来て」と見事成就したと明かした。
目指すはM-1優勝。去年はエントリーしたが1回戦落ちしたが、米持は「行けたら2026！」と声をあげる。また漫才とコントがどっちも極めていきたいと、ビスケットブラザーズ、ロングコートダディを憧れの芸人にあげた。
最後に、米持は「チャンピオンになったので、恥じぬように頑張りたいです」、たまは「おごらず、人にやさしく、おもしろく、頑張ります」と今後の芸人人生に向けて意気込んだ。
審査員はバッファロー吾郎・竹若元博、佐久間一行、相席スタート・山添寛、野々村友紀子、遠藤敬、見届人はNON STYLE・石田明、ライス・田所仁、囲碁将棋・文田大介、MCはエバース（佐々木隆史、町田和樹）が務めた。
■『NSC大ライブTOKYO2026』決勝戦結果一覧
1位：ゴーヤゴー
2位：トラモチーフ
3位：昼間陸上
4位：ストロングブルジュニア
5位：ミックストマトジュース
6位：御恩と奉公と痛み
7位：ノコノコみさき
8位：湘南ブースト
9位：7図柄テンパイ
10位：ウリムクティー
11位：全力！フルMAX！
12位：千羽鶴