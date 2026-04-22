【ひらがなクイズ】古い映画の呼び方や商品の原価に共通する2文字は？ 1分以内で挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、スクリーンに広がる非日常の世界から、和食の定番である一皿の主役、さらに商売の現場で使われる実務的な用語まで、幅の広い3つの言葉をピックアップしました。文字を組み合わせることで見えてくる共通の音を探ってみましょう。空欄を埋めて、頭の中をすっきりと整理してみてください。
□□ま
す□□た
おろ□□
ヒント：かつては銀幕とも呼ばれた映像作品を上映する施設、問屋が小売店に商品を売る際の価格を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しね」を入れると、次のようになります。
しねま（シネマ）
すしねた（すしネタ）
おろしね（卸値）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、映像芸術の呼び名、江戸前ずしに欠かせない要素、そして商いの根幹に関わる用語という組み合わせでした。カタカナ語から専門用語まで、語種を超えて共通の2文字が隠れています。日常の風景の中にある言葉でも、一度バラバラにしてつなぎ合わせることで、また違った言葉のつながりが見えてくるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、スクリーンに広がる非日常の世界から、和食の定番である一皿の主役、さらに商売の現場で使われる実務的な用語まで、幅の広い3つの言葉をピックアップしました。文字を組み合わせることで見えてくる共通の音を探ってみましょう。空欄を埋めて、頭の中をすっきりと整理してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
す□□た
おろ□□
ヒント：かつては銀幕とも呼ばれた映像作品を上映する施設、問屋が小売店に商品を売る際の価格を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しね正解は「しね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しね」を入れると、次のようになります。
しねま（シネマ）
すしねた（すしネタ）
おろしね（卸値）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、映像芸術の呼び名、江戸前ずしに欠かせない要素、そして商いの根幹に関わる用語という組み合わせでした。カタカナ語から専門用語まで、語種を超えて共通の2文字が隠れています。日常の風景の中にある言葉でも、一度バラバラにしてつなぎ合わせることで、また違った言葉のつながりが見えてくるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)