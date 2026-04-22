4月も下旬に入り、日中は汗ばむ陽気になる日が増えてきました。

暑さが強くなると「熱中症」に注意が必要です。

22日から、今年度の「熱中症警戒アラート」の運用が始まりました。

熱中症警戒アラートは、気温や湿度などをもとに算出する「暑さ指数」が1か所でも “33以上” になると予測される場合に発表されます。

去年は全国で1749回発表されていて、5年前に比べると約3倍に増えています。

長崎は「65回」で、全国で2番目に多くなっています。

気象台によりますと、海に囲まれている長崎は湿度が上がりやすく、暑さ指数も高く推移するということです。

5月～7月の3か月予報では、気温は九州北部地方では「平年より高い見込み」とされているので、今年も油断できない暑さとなりそうです。

熱中症警戒アラートが発表されていない場合でも、こまめな水分・塩分補給など、日頃の対策を行っていきましょう。

▽22日(水)21時～ 3時間ごとの天気

▽23日(木)の気温

▽23日(木)の花粉情報

▽23日(木)の海上 風と波

▽週間天気