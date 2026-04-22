移住先のドバイから帰国した４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、家族ショットを公開した。

２２日、自身のインスタグラムで「ｆｕｌｌ ｏｆ ｌｏｖｅ」と記し、次男と長女との顔を寄せ合った３ショットをアップ。ＭＡＬＩＡ．は白のジャケットにレースのタイツ、子どもたちは黒で統一したコーデで、美ぼうが際立つ。

この投稿にファンからは「なんだこの美形すぎるｆａｍｉｌｙは！！」「めっちゃいい写真」「美しすぎる家族」「遺伝子強」「みんな可愛くて、とっても愛おしい」などの声が寄せられている。

ＭＡＬＩＡ．は２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。プロ格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に「初孫が産まれました」とＳＮＳで報告し、昨年９月に「２人目のお孫ちゃんが生まれましたーっ」と明かしていた。