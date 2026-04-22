鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

今回は阿久根市でかんきつを使って地域を盛り上げようと奮闘する22歳女性農家の挑戦です。

作業着姿で運転しているのは桐野美鈴さん（22）です。阿久根市脇本地区でかんきつ果物を育てています。

（桐野美鈴さん・22）「（もともと）就活をして、（一般企業に）就職をしようと思っていたが実家も気がかりだった」

農園を引き継ぎ 2代目の経営者に

父親が50年前から営んでいる農園を引き継ぎ、今月から2代目の経営者として歩み始めました。

（桐野美鈴さん・22）「危ないと思うこともある、ハラハラ楽しみながら癒しとスリルが味わえるところが魅力」

農園は東京ドーム2つ分ほどの広さでレモンや甘夏などおよそ20種類を育てています。農園を始めた父・茂成さんと中国人の母・涼子さんです。

（父 茂成さん・67）「冒険心で（農地の）規模拡大をした。今後は子どもたちにバトンタッチして、自分はサポートをしながら趣味で作れたら」

（母 涼子さん・49）「収穫時期に畑に行ったらミカンが黄色くなっていて、実がたくさんなるときはすごく楽しかった」

愛媛で果物の生育や収穫・マーケティングなど学ぶ

4人きょうだいの2番目に生まれた美鈴さん。物心ついた時から農園で過ごしてきました。

県内の高校を卒業し愛媛の農業大学校で果物の生育や収穫などを学び、愛媛大学で規格外の果物を活用した商品づくりやマーケティングを勉強。

先月、実家に戻りました。

高齢化や担い手不足…減少する阿久根市の農家

阿久根市の農家は2000年に1300人あまりいましたが、20年後には520人にまで減少。およそ6割が高齢化や担い手不足により姿を消しました。

若手農家の誕生に関係者は…

（出荷先のJA鹿児島いずみ 角石和樹さん）「農業の大学まで通って、立派な阿久根を背負っていく人だと思っている」

（昔からの知人・出荷先のJA鹿児島いずみ 大野菜月さん）「昔は天真らんまんで一緒に遊んでいた。家業を継いで感心している」

収穫した4割が販売できない規格外に…

美鈴さん、さっそくある課題に取り組み始めました。

（記者）「今選別していたが、これはきれいに見えるけどこれも規格外？」

（桐野美鈴さん）「へたが赤くなっているから、時間がたつと腐ってほかのレモンにも影響してくる」

年間に収穫する果物は全部で260トン。このうち4割は傷がつくなどして販売できない規格外です。

廃棄するのはもったいない…シロップの開発

廃棄するのはもったいない…声をかけたのは市内で水産物の加工販売などを行っている下園薩男商店です。

イワシなどの加工品のほかクラフトコーラなども製造しています。その技術をかりて規格外のレモンや甘夏を使ったシロップの開発が始まりました。

（桐野美鈴さん）「（授業で）マーケティングも学んだから、少しでもいかせたらいいなと」

（母・涼子さん）「娘の知恵も借りて、若者の考え方を取り入れて加工品業ができたら」

私服で車に乗り込む美鈴さん。4回試作を重ねた商品が完成し、販売の準備に向かいます。

販売予定の店舗で最終確認の作業にとりかかりました。

「もう少し上かな？」

（下園薩男商店 下田佳奈さん）「完璧です」

完成した「三柑シロップうつろい」

完成したのはレモン、不知火、甘夏を使った「三柑シロップうつろい」。

水や炭酸で薄めて飲むタイプです。レモンをイメージした丸いボトルに、商品名「うつろい」は父・茂成さんが農園で50年築き上げた時の流れを表現しました。

（桐野美鈴さん）「想像していたものよりかわいく仕上がっている。いろんな人が協力してくれていいものにできてうれしい」

母・涼子さんと試飲をすることに…

「さわやか、さっぱりして甘みもちょうどいい」

新たな価値観でちいきの未来を

（下園薩男商店 下田佳奈さん）

「阿久根のものを使って頑張ってくれていることがすごくうれしいし、共感している。キラキラ輝いている人を見ると応援したくなる」

（桐野柑橘農園 桐野美鈴さん・22）

「母が外国人で海外の道もあるから、輸出品も（挑戦）したい」

「ゆくゆくは観光（ができる）農園にしてみたい。家族連れやカップル、友達など、いろんな人に来てほしい。応援してくれる方を増やして、より阿久根を活性化できたら」

生まれ育った阿久根市を盛り上げたいと新たな一歩を踏み出した美鈴さん。新たな価値観でちいきの未来を築こうとしています。

ふるさと納税の返礼品でも扱いが始まる

こちらが「三柑シロップうつろい」です。

原料はマイヤーレモン、紅不知火、紅甘夏の3つを使っているということです。

こちらの商品は22日から電話で販売を受け付けるほか、来月から道の駅阿久根やふるさと納税の返礼品でも扱いが始まるということです。

桐野柑橘農園（電話）090-6291-3529

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