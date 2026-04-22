1児の母・宮崎宣子「1時間かかってたけど、30分くらいになってきた」息子への弁当公開「新幹線おにぎり可愛い」「詰め方が綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への弁当を公開した。
【写真】46歳フリーアナ「新幹線おにぎり可愛い」1時間→30分 息子への弁当
宮崎は「今日のお弁当」と記し、新幹線と車の形のおにぎり、さといもの煮物、ひじきハンバーグ、魚のナゲット、ブロッコリー、にんじんのめんつゆ煮込み、ウインナーが彩り良く詰められた息子への弁当を公開。「お母さんの弁当作りって大変だね でも、少しずつコツがわかってきたような 1時間かかってたけど、30分くらいになってきた」とつづっている。
この投稿に、「新幹線おにぎり可愛い」「息子さん喜びそう」「詰め方が綺麗」「栄養バランス満点」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳フリーアナ「新幹線おにぎり可愛い」1時間→30分 息子への弁当
◆宮崎宣子、息子への手作り弁当公開
宮崎は「今日のお弁当」と記し、新幹線と車の形のおにぎり、さといもの煮物、ひじきハンバーグ、魚のナゲット、ブロッコリー、にんじんのめんつゆ煮込み、ウインナーが彩り良く詰められた息子への弁当を公開。「お母さんの弁当作りって大変だね でも、少しずつコツがわかってきたような 1時間かかってたけど、30分くらいになってきた」とつづっている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に、「新幹線おにぎり可愛い」「息子さん喜びそう」「詰め方が綺麗」「栄養バランス満点」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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