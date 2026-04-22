俳優岡田准一（45）が22日、Xを更新。「死ぬまでに演じたい役」をつづった。

岡田はこの日、ジャガー・ランドローバー・ジャパンの高級SUV車「DEFENDER（ディフェンダー）」のアンバサダー就任発表会に出席。同社のブランドメッセージは「不可能を可能にする」だが、岡田はXに「不可能を可能に！にちなみ 密かに思う死ぬまでに演じたい役を発表します」と書き出した。

そして「織田信長、楠木正成、雑賀孫一 通りすがりのサラリーマン高槻巌 蒼月紫暮、星野五郎（プラネデス） 御神苗隆、山本さん キートン、ジェド豪士」と具体名を記述し「賛否もあると思うが 上記全員わかって好きな人と飲みたいぜ」と述べた。

この投稿に「賛否ないです！全部見たい！」「全部わかります、キートンは絶対！！！！！絶対にやってください！！！！！！」「全員はわからないけど、勉強するのでぜひぜひ飲みたーい」「岡田くんなら可能になると思います！」「く、くやしい…！無学なもので解らない人が多い…」「うわー！！蒼月紫暮も入ってるなんて！嬉しすぎます！」などとさまざまな反響の声が寄せられている。