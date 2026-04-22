Sundae May Clubが、メジャー1stフルアルバム『なみなみならぬ』を4月22日にリリース。あわせて、収録曲「だって眩しくて」のMVが公開された。

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MVは、日差しが降り注ぐ海岸を舞台に、メンバーが駆け抜ける姿が映し出された映像作品に。突き抜けるような青空と、浦小雪（Vo/Gt）の歌声がリンクする内容だ。

なお、アルバムのリリースを記念したイベントが4月25日にタワーレコード渋谷店 5階イベントスペースにて開催されるほか、5月17日の千葉LOOKを皮切りにした全国ツアー『なみなみならぬツアー』の開催を予定している。

・浦小雪（Vo/Gt） コメント

青色が好きなのは海が好きだからだと思う。海が好きなのは海と暮らしてきたから。キラキラの海をみんなで眺めて、いっぱい走ってふざけて楽しい映像を作ってもらいました。見てくれるみんなも夏が待ち遠しいような楽しい気持ちになったらいいな。

（文＝リアルサウンド編集部）