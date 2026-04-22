無冠濃厚のレアルにホームの観客からブーイング…指揮官「ビニシウスはそれを拍手に変えた」
ラ・リーガ第33節が21日に開催され、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでアラベスを2-1で下した。アルバロ・アルベロア監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
今季の無冠が濃厚となっているレアルは、ホームの観客からブーイングを受ける中、FWキリアン・ムバッペとFWビニシウス・ジュニオールのゴールで勝利。個人的にもブーイングを浴びせられたビニシウスは得点後、スタンドに向かって両手を頭の上で合わせるジェスチャーを見せた。
アルベロア監督は記者会見でチームやビニシウスへのブーイングに対し、こう語っている。
「これは広範囲にわたる問題だとか、毎日起こっているとか、ビニシウスに限ったことではないと思っている。このスタジアムとファンの高い期待を考えると、この議論は永遠に続くだろう」
「ファンは常に選手から最高のパフォーマンスを引き出したいと思っている。私が選手だった頃も、ブーイングを受けた時は、高い期待の表れだと理解していた。レアル・マドリーの選手として、自分が何ができるのか、何をしなければならないのかを知っていたからだ」
「ビニシウスが今日やったことは素晴らしいと思う。最初のブーイングを拍手に変えたのだから。彼はこれを何度もやってきたし、今日の試合で他の選手もそうした。私にとって重要なのはそれだ」
2位につけるレアルは、22日にゲームを行う首位バルセロナとのポイント差を暫定で6に縮めた。今節を終えると、残りは6試合となる。
指揮官は「数字的に可能性がある限り、もちろんリーガのタイトルをかけて戦うつもりだ。その日が訪れた場合、もしリーガを失い、バルセロナが優勝したら、彼らにお祝いを言うつもりだ。それまでは戦い続けるし、もし優勝を逃したとしても、残りの試合も戦い続ける。それは当然のことだ。それが私たちに求められていることだからだ。優勝の可能性が残っている限り、戦い続けなければならない」と、最後まで諦めない姿勢を示した。
今季の無冠が濃厚となっているレアルは、ホームの観客からブーイングを受ける中、FWキリアン・ムバッペとFWビニシウス・ジュニオールのゴールで勝利。個人的にもブーイングを浴びせられたビニシウスは得点後、スタンドに向かって両手を頭の上で合わせるジェスチャーを見せた。
「これは広範囲にわたる問題だとか、毎日起こっているとか、ビニシウスに限ったことではないと思っている。このスタジアムとファンの高い期待を考えると、この議論は永遠に続くだろう」
「ファンは常に選手から最高のパフォーマンスを引き出したいと思っている。私が選手だった頃も、ブーイングを受けた時は、高い期待の表れだと理解していた。レアル・マドリーの選手として、自分が何ができるのか、何をしなければならないのかを知っていたからだ」
「ビニシウスが今日やったことは素晴らしいと思う。最初のブーイングを拍手に変えたのだから。彼はこれを何度もやってきたし、今日の試合で他の選手もそうした。私にとって重要なのはそれだ」
2位につけるレアルは、22日にゲームを行う首位バルセロナとのポイント差を暫定で6に縮めた。今節を終えると、残りは6試合となる。
指揮官は「数字的に可能性がある限り、もちろんリーガのタイトルをかけて戦うつもりだ。その日が訪れた場合、もしリーガを失い、バルセロナが優勝したら、彼らにお祝いを言うつもりだ。それまでは戦い続けるし、もし優勝を逃したとしても、残りの試合も戦い続ける。それは当然のことだ。それが私たちに求められていることだからだ。優勝の可能性が残っている限り、戦い続けなければならない」と、最後まで諦めない姿勢を示した。