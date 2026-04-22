「強い憤りを覚えます」鹿島のリリースを受けて鹿嶋市が声明…クラブは「誠意をもって対話と協議を」
鹿嶋市は22日、鹿島アントラーズのクラブハウス移転検討に関する見解について、田口伸一市長による声明を出した。
クラブは同日、潮来市と新クラブハウス整備に向けた検討を開始すると発表。「将来的な新クラブハウス整備の選択肢のひとつとして、具体的な調査・検討のプロセスに入ることを公表するものであり、現時点において施設の移転などは最終決定するものではありません」とした上で、潮来市と基本計画の策定に向けた協議を進めていくと報告した。
田口市長はこれを受け、「本市はホームタウン5市の中で筆頭の出資自治体として、クラブ創設以来、地域を挙げてクラブの活動を支えてまいりました。そのような長年の関係がありながら、クラブハウスの潮来市内への移転検討に係る公表がされたことに強い憤りを覚えます」と表明。さらに、次のように異論を唱えている。
「Jリーグのクラブは、地域に支えられて成り立つ存在であり、クラブハウスの立地は、単なる施設配置の問題ではなく、クラブの拠点やホームタウンとの関係そのものに関わる重要な問題です。このため、今回のクラブによる移転検討は、これまで本市との間で築いてきた信頼関係を大きく損なう行為であり、市を挙げて反対するものです」
「また、市民一丸となって、クラブを自らのクラブとして支え、共に歩んできた地域の理解を到底得られるものではなく、今後、関係事業への影響を考えざるを得ません」
これらを踏まえ、鹿嶋市として「クラブがこれからも地域とともに歩む存在であるのか、それとも地域との関係を変えようとしているのか、本件はその姿勢が問われるものであるとの認識のもと、市民の想いを踏まえ、クラブに対し誠実かつ責任ある対応を強く求めると共に、改めてクラブハウス等の潮来市内への移転検討に反対するものであり、撤回を求めます」と述べた。
すると、クラブも「新クラブハウス整備に関する鹿嶋市からの見解の受け止めと今後の方針について」と題した声明を発表。「このたびの鹿嶋市の見解を真摯に受け止め、これまで継続してまいりました同市との意見交換をさらに深めていき、今後も誠意をもって対話と協議を重ねていく方針です」とし、移転について「将来的な新クラブハウス整備の実現可能性を探るための『具体的な協議の開始』をお知らせするものです。したがって、現時点において、施設の移転などを決定したものではありません」と改めて伝えた。
そして「当クラブは1991年の創設以来、地域とともに歩んできた歴史を何よりも重要視しております。鹿嶋市をはじめとするホームタウン5市とともに、これからも変わらず歩み続けていく方針に揺るぎはございません。現在推進している『新スタジアム構想』も含め、引き続きホームタウンの皆様と一体となって地域の持続的な発展に貢献してまいりたいと考えております」と意思表示。「今後も、鹿嶋市をはじめとするホームタウン各市の皆様と誠実に対話を重ね、これからの最適なあり方をともに模索してまいります」とした。
クラブは同日、潮来市と新クラブハウス整備に向けた検討を開始すると発表。「将来的な新クラブハウス整備の選択肢のひとつとして、具体的な調査・検討のプロセスに入ることを公表するものであり、現時点において施設の移転などは最終決定するものではありません」とした上で、潮来市と基本計画の策定に向けた協議を進めていくと報告した。
「Jリーグのクラブは、地域に支えられて成り立つ存在であり、クラブハウスの立地は、単なる施設配置の問題ではなく、クラブの拠点やホームタウンとの関係そのものに関わる重要な問題です。このため、今回のクラブによる移転検討は、これまで本市との間で築いてきた信頼関係を大きく損なう行為であり、市を挙げて反対するものです」
「また、市民一丸となって、クラブを自らのクラブとして支え、共に歩んできた地域の理解を到底得られるものではなく、今後、関係事業への影響を考えざるを得ません」
これらを踏まえ、鹿嶋市として「クラブがこれからも地域とともに歩む存在であるのか、それとも地域との関係を変えようとしているのか、本件はその姿勢が問われるものであるとの認識のもと、市民の想いを踏まえ、クラブに対し誠実かつ責任ある対応を強く求めると共に、改めてクラブハウス等の潮来市内への移転検討に反対するものであり、撤回を求めます」と述べた。
すると、クラブも「新クラブハウス整備に関する鹿嶋市からの見解の受け止めと今後の方針について」と題した声明を発表。「このたびの鹿嶋市の見解を真摯に受け止め、これまで継続してまいりました同市との意見交換をさらに深めていき、今後も誠意をもって対話と協議を重ねていく方針です」とし、移転について「将来的な新クラブハウス整備の実現可能性を探るための『具体的な協議の開始』をお知らせするものです。したがって、現時点において、施設の移転などを決定したものではありません」と改めて伝えた。
そして「当クラブは1991年の創設以来、地域とともに歩んできた歴史を何よりも重要視しております。鹿嶋市をはじめとするホームタウン5市とともに、これからも変わらず歩み続けていく方針に揺るぎはございません。現在推進している『新スタジアム構想』も含め、引き続きホームタウンの皆様と一体となって地域の持続的な発展に貢献してまいりたいと考えております」と意思表示。「今後も、鹿嶋市をはじめとするホームタウン各市の皆様と誠実に対話を重ね、これからの最適なあり方をともに模索してまいります」とした。