女子ゴルファーの畑岡奈紗（27）は4月15日に自身のInstagramを更新し、ジムでトレーニングに励む動画を公開した。畑岡は、ウェイトやマシンを使って身体を鍛える様子を投稿し、シーズンを戦うための地道な積み重ねをのぞかせている。

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動画では、白のタンクトップに深緑系のレギンス、白いシューズを合わせた畑岡が、天井の高いジムで片手にウエイトを持ちながらランジ系の動きを披露。上体をぶらさずにメニューをこなす姿が印象的で、投稿に添えた「Training」の短い言葉にも、黙々と身体を追い込む空気がにじんでいる。

【画像】ジムで片手にウエイトを持ち、ランジ動作をこなす畑岡（画像は畑岡奈紗公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「メッチャマッチョ！」「体幹ブレなすぎ」「奈紗さんはアスリートなんだと感じました。日々の鍛練があっての正確なショットに繋がるんですね。応援してます」「日々の身体作りを欠かさずケア大事、いい事あるよ」といった称賛とエールの声が寄せられている。