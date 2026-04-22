4月23日、福岡高等裁判所で水俣病をめぐる裁判に判決が出されます。公式確認から70年が経とうとする今も"水俣病"に翻ろうされる原告の男性に思いを聞きました。

【写真を見る】人に見えない痛みと闘い…水俣病の認定を拒まれた熊本の男性が語る「司法のあやふやさ」 明日、控訴審判決 新潟の判決を追い風に逆転への希望

佐藤英樹さん「潮が引いたときは歩いて行けた。遠浅で」

水俣市の海と山に囲まれた集落に住む佐藤英樹さんは、ある症状に長年悩まされているといいます。

我慢しながら生活している

佐藤英樹さん「手足のしびれとか、こむら返りとか、筋肉系の痙攣とか、痛みもたまにでてくる」

水俣病は、チッソの工場排水に含まれたメチル水銀が魚介類を汚染し、それを食べた人達が発症した中毒症です。被害者は、感覚障害や歩行障害、難聴など様々な症状を訴えます。佐藤さんの両親も水俣病に認定され、同じように魚を食べてきた自分も水俣病を疑いました。

佐藤英樹さん「人に見えるものではないし、それを他人にいちいち言わないし、みんな自分でそれなりに我慢しながら病気に付き合って生活している」

「水俣病」と行政に認定された人は、原因企業チッソから医療費などが補償されます。

行政による認定の壁は厚い

行政による認定の壁は厚く、佐藤さんは、水俣病の代表的な症候である感覚障害などを訴えていますが、認定されていません。

2015年10月、佐藤さんは、他の男女6人とともに、県を相手取り、自分達を水俣病と認めるよう求める裁判を起こしました。

しかし・・・4年前に出された一審の熊本地裁の判決は、佐藤さんの訴えを認めないものでした。

佐藤英樹さん「しびれ、手の震えとか、こむら返りとかそれを司法は信用しない。それを他の疾患のせいにしてしまうという事ですね」

熊本地裁は、佐藤さんが訴える手足のしびれなどの感覚障害について「メチル水銀の曝露はあったが、他の病気の可能性が否定できず、水俣病とは認定できない」として請求を棄却したのです。

この判決を不服として佐藤さんたち原告は今、福岡高裁に控訴しています。

追い風、それは新潟水俣病の判決

国は、水俣病の認定にあたり、複数の症状の組み合わせを求めています。この認定基準が厳しく狭すぎることが救済の遅れにつながっていると長年指摘されてきました。

一方で、司法の判断はその時々で分かれています。新潟で起きたいわゆる「第二水俣病」の認定をめぐる裁判で、3月、新潟地裁がある判決を出しました。新潟地裁は、行政の基準に縛られず、「メチル水銀に曝露した事実と感覚障害があれば、水俣病の蓋然性が高い（可能性が高い）」とより柔軟な基準を示したのです。

原告弁護団 佐伯良祐弁護士「新潟の判決が認めていること自体は、認めたことは重要で新ただけど、その内容は前から我々が言っている主張なんですね」

佐藤さん達は新潟地裁の判決を追い風として、福岡高裁に対し、判決の前に審理のやり直しを強く求めています。

「水俣病とは認めない」とした一審判決を、福岡高裁がどう判断するのか。水俣病の公式確認から5月1日で70年です。明日4月23日の控訴審判決が注目されます。

佐藤英樹さん「水俣病は一つですよね、それなのに裁判官の考え一つで違うとなれば、公害というのは、あやふやにされてしまう。きちんと正しい判決を下してほしいなと」

水俣病は不知火海沿岸の一帯に被害が及んだ公害ですが、被害の実態は公式確認から70年が経過しようとする今も明らかではありません。