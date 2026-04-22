TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

シンガー・ソングライターの大塚愛さんが自身のインスタグラムを更新。
オフショットを公開しました。
 

【写真を見る】【 大塚愛 】 「ラフなコーデ」　オフショットに　ファン反響　「スタイル良すぎ」「かっこよすぎです」



大塚愛さんは「配信ありがとう　ラフなコーデ」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像で、大塚愛さんは、胸元にロゴが入った黒のジップアップパーカーに、黒のパンツを合わせたオールブラックスタイル。ウエスト部分には白いベルト状のディテールがさりげなくアクセントを添えています。メガネをかけた表情は穏やかで、どこかリラックスした雰囲気が漂います。
 



撮影場所は露出した天井配管や観葉植物が印象的な、モダンでおしゃれな空間。黒の衣装と緑の植物、暖色系の照明が絶妙なコントラストを生み出しており、ラフながらもスタイリッシュな一枚となっています。
 



この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」・「お腹肉無さすぎです！(笑)ラフな服装もお似合いですね」・「かっこよすぎです」などの反響が寄せられています。
 

【　大塚愛さん　プロフィール　※公式サイトより引用※　】

1982年9月9日生まれ
O型
使用楽器：ピアノ
特技：水泳

好きなこと：エステ・コインゲーム・ドライブ・温泉・ショッピング・アロマ
好きな食べ物：ヒラメ：餃子・塩タン・皿うどん
苦手なもの：さくらんぼ・トマト・生クリーム・つぶあん・野菜

【担当：芸能情報ステーション】