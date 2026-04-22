シンガー・ソングライターの大塚愛さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 大塚愛 】 「ラフなコーデ」 オフショットに ファン反響 「スタイル良すぎ」「かっこよすぎです」





大塚愛さんは「配信ありがとう ラフなコーデ」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像で、大塚愛さんは、胸元にロゴが入った黒のジップアップパーカーに、黒のパンツを合わせたオールブラックスタイル。ウエスト部分には白いベルト状のディテールがさりげなくアクセントを添えています。メガネをかけた表情は穏やかで、どこかリラックスした雰囲気が漂います。







撮影場所は露出した天井配管や観葉植物が印象的な、モダンでおしゃれな空間。黒の衣装と緑の植物、暖色系の照明が絶妙なコントラストを生み出しており、ラフながらもスタイリッシュな一枚となっています。







この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」・「お腹肉無さすぎです！(笑)ラフな服装もお似合いですね」・「かっこよすぎです」などの反響が寄せられています。



【 大塚愛さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



1982年9月9日生まれ

O型

使用楽器：ピアノ

特技：水泳

好きなこと：エステ・コインゲーム・ドライブ・温泉・ショッピング・アロマ

好きな食べ物：ヒラメ：餃子・塩タン・皿うどん

苦手なもの：さくらんぼ・トマト・生クリーム・つぶあん・野菜



【担当：芸能情報ステーション】