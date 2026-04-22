セカオワ、「Dragon Night」などヒット曲をフルサイズライブ 『CDTVライブ！ライブ！』4.27生放送
4月27日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、SEKAI NO OWARI、DOMOTO、Snow Man、M！LK、Adoほか、出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】『不思議の国でアリスと』主題歌はセカオワ新曲
音楽番組史上初、アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」。昨年、Vaundyが出演して話題を呼んだ本企画に、今回はSEKAI NO OWARIの出演が決定した。注目の1週目では「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」の大ヒット曲3曲をフルサイズで披露する。
DOMOTOは、5月5日にリリースされる最新曲「またね」をフルサイズでテレビ初歌唱。Snow Manは最新曲「SAVE YOUR HEART」をテレビ初パフォーマンスし、さらに本番組で披露して大好評を博した「オドロウゼ！」を再びフルサイズで披露する。
M！LKは未解禁の最新曲を、nobodyknows+は8年ぶりの新曲で2026年TBS系列野球中継テーマソング「ファイラゲーン」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露。anoは自身が主演を務めるドラマの主題歌として書き下ろした「愛晩餐」、IMP.は5th Single「INVADER」をそれぞれフルサイズで届ける。さらに、SNSを中心にバイラルヒット中の「トンツカタンタン」を、4人組ポップバンド・クレイジーウォウウォ!!がフルサイズでライブする。
視聴者の反響に応える“おかわりライブ”では、Number_iが「3XL」を披露。また、超ときめき宣伝部は「どりーむじゃんぼ！」で赤坂のライブハウスを再び盛り上げる。
そして、4月20日に放送予定だった3組のアーティストも登場する。Adoは最新曲「アイ・アイ・ア」をテレビ初披露するほか、自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」と人気曲「踊」の3曲をパフォーマンス。＆TEAMはエネルギッシュでワイルドなダンスナンバー「We on Fire」、TWSは日本のテレビ初披露となる「OVERDRIVE」を、それぞれフルサイズで披露する。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
IMP.「INVADER」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
ano「愛晩餐」
＆TEAM「We on Fire」
クレイジーウォウウォ!!「トンツカタンタン」
Snow Man「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」
SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」
超ときめき宣伝部「どりーむじゃんぼ！」
TWS「OVERDRIVE」
DOMOTO「またね」
Number_i「3XL」
nobodyknows+「ファイラゲーン」
M!LK「最新曲（タイトル未解禁）」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて4月27日19時放送。
【写真】『不思議の国でアリスと』主題歌はセカオワ新曲
音楽番組史上初、アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」。昨年、Vaundyが出演して話題を呼んだ本企画に、今回はSEKAI NO OWARIの出演が決定した。注目の1週目では「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」の大ヒット曲3曲をフルサイズで披露する。
M！LKは未解禁の最新曲を、nobodyknows+は8年ぶりの新曲で2026年TBS系列野球中継テーマソング「ファイラゲーン」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露。anoは自身が主演を務めるドラマの主題歌として書き下ろした「愛晩餐」、IMP.は5th Single「INVADER」をそれぞれフルサイズで届ける。さらに、SNSを中心にバイラルヒット中の「トンツカタンタン」を、4人組ポップバンド・クレイジーウォウウォ!!がフルサイズでライブする。
視聴者の反響に応える“おかわりライブ”では、Number_iが「3XL」を披露。また、超ときめき宣伝部は「どりーむじゃんぼ！」で赤坂のライブハウスを再び盛り上げる。
そして、4月20日に放送予定だった3組のアーティストも登場する。Adoは最新曲「アイ・アイ・ア」をテレビ初披露するほか、自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」と人気曲「踊」の3曲をパフォーマンス。＆TEAMはエネルギッシュでワイルドなダンスナンバー「We on Fire」、TWSは日本のテレビ初披露となる「OVERDRIVE」を、それぞれフルサイズで披露する。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
IMP.「INVADER」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
ano「愛晩餐」
＆TEAM「We on Fire」
クレイジーウォウウォ!!「トンツカタンタン」
Snow Man「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」
SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」
超ときめき宣伝部「どりーむじゃんぼ！」
TWS「OVERDRIVE」
DOMOTO「またね」
Number_i「3XL」
nobodyknows+「ファイラゲーン」
M!LK「最新曲（タイトル未解禁）」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて4月27日19時放送。