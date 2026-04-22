トヨタ自動車で実業団ランナーとして活躍する吉居大和の妻で、名古屋テレビ（メ〜テレ）のアナウンサー、尾形杏奈が２２日、自身のＳＮＳを更新した。

尾形アナはインスタグラムに「明日のドデスカ！では、東海三県を飛び出して＃奈良監獄ミュージアム から中継する予定です！」と書き出すと、「写真がなかったので、先日気象予報士の棚瀬さんが不意に撮ってくれた写真 朝ごはんを食べないと、なんとな〜く身体も頭も働かない気がしてしまうので、毎日ＯＡ前に必ずマイ弁当を食べるのがマイルールです」つづり、お弁当を食べているところを突然撮られ、驚いた表情を見せる写真を公開した。

この投稿には「良い表情」「本当に不意打ちですね でも不意打ちなのに可愛い」「杏奈ちゃんかわいい」などのコメントが寄せられている。

尾形アナは中大を経て２０２３年に入社。「ドデスカ！」や大学駅伝を担当し、防災士の資格も取得。今年１月に「１月５日に結婚しました 夫は、トヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです。どんなときも優しく、お茶目で真っ直ぐでいつも、私の心を幸せでいっぱいにしてくれる人です。日々前向きに競技に取り組む姿を心から尊敬しています」と結婚を報告した。吉居は宮城・仙台育英高から中大法学部に進学し、箱根では１年３区１５位、２年１区区間新で金栗四三杯、３年２区区間賞、４年２区１５位の成績を残している。