Ayumu Imazu、ニューアルバム表題曲「CLASSIC」先行配信決定。J-WAVE『STEP ONE』にてフル尺音源解禁も
Ayumu Imazuが、4年ぶりのニューアルバム『CLASSIC』より、表題曲の「CLASSIC」を5月1日に先行配信することを発表した。
本楽曲は、「Bassline」も手がけた音楽プロデューサー・Boy Blueとの作品で、遊び心と大人らしさが融合した、キャッチーでありながら品性を感じさせる楽曲だという。
また、本楽曲の配信に先駆け、4月23日生放送のJ-WAVE『STEP ONE』にてフル尺音源を解禁することが決定した。Ayumu本人もゲストとして11:15頃から生出演が決まっているので、ぜひチェックしていただきたい。
本映像が収録される2ndアルバム『CLASSIC』は、Jeep AVENGER 4xe HYBRID CMソングにも起用された「Bassline」をはじめ、MONJOE、Taka Perry、Boy Blueなどのプロデューサー陣が参加。次なるフェーズへと歩みを進めるAyumu Imazuの現在地と進化を存分に感じられる全10曲を収録した作品に仕上がっているという。
初回限定盤は、ワンマンライブ＜Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -＞のライブ映像が全18曲、フルサイズ126分をオーディオコメンタリー付きでDVDに収録。さらに全60ページの撮り下ろしフォトブックも付属されている。
◾️先行配信「CLASSIC」
2026年5月1日（金）リリース
配信：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/CLASSICPR
◾️2ndアルバム『CLASSIC』
2026年5月13日（水）リリース
購入：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/CLASSICPR
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ayumu-imazu/classic/
○通常盤（CDのみ）
価格：3,630円（税込）品番：TYCT-60264
○初回限定盤（CD＋DVD＋フォトブック全60P）
価格：7,700円（税込）品番：TYCT-69386
※デジパックトールサイズ仕様
○UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ※受付終了
（CD＋Blu-ray＋Tシャツ＋ステッカーセット＋A4サイズBOX）
価格：12,980円（税込）品番：PDCV-1253
▼収録内容
＜CD＞
M1.CLASSIC
M2.Bassline
M3.GG
M4.Sugar Rush
M5.Jetlag Romance
M6.MISS INTERNATIONAL
M7.BOUNCE BACK
M8.Elevate
M9.OTHER SIDE
M10.Home
＜Blu-ray / DVD＞
「Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -」映像全曲収録（オーディオコメンタリー付き）
1.Tangerine
2.ACCHI KOCCHI
3.PARADISE
4.HONEYCOMB
5.Obsessed
6.Medley (THRIFTED - 薔薇色の夜 - Lover)
7.Butterfly
8.Lonely Boy
9.Sunshower
10.あなたといたい
11.ATARI
12.BANDAGE
13.Medley (Unpredictable - Don’t Mind Me - LIVE IT UP! )
14.Light Up
15.Superstar with Dancers
16.HOWL
（Encore）
17.Where Do We Go!
18.Colors
▼封入特典
シリアルナンバー入り応募抽選券
【賞品】
A賞：「Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026」ミートアンドグリートご招待（合計54名様）
B賞：あなたのお名前とサイン入り！Ayumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』告知ポスター（100名様）
※シリアルナンバー入り応募抽選券は初回出荷分のみ封入
※応募抽選券1枚につき、ご希望の賞品へ1口ご応募いただけます。
※A賞は、ご希望の日程・会場をお選びいただきご応募いただけます。
※A賞は、日程・会場により当選人数が異なります。
▼早期予約特典
2ndアルバム『CLASSIC』のリリースを記念して、「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」の開催が決定しました！発売に先駆けて、ニューアルバム『CLASSIC』をAyumu Imazuと一緒に楽しみましょう。予約対象期間内に配布対象ショップにてAyumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』をご予約購入いただくと、早期予約特典としてシリアルナンバーを配付いたします。シリアルナンバー1つにつき、1口ご応募いただけます。ご応募いただいた方から抽選で「Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party」へご招待いたします。
○＜Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party＞詳細
開催日程：2026年5月2日（土）開場12:30／開演13:00
開催場所：都内某所
イベント内容：Ayumu Imazu 2nd Album『CLASSIC』試聴＆トーク
▼一般店外付け購入特典
初回限定盤：スマホサイズステッカー TYPE-A
通常盤：スマホサイズステッカー TYPE-B
※「スマホサイズステッカーは、TYPE-AとTYPE-Bで絵柄が異なります。絵柄は後日発表いたします。
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。
▼先行配信「Home」
https://Ayumu-Imazu.lnk.to/homePR
▼先行配信「Bassline」
https://Ayumu-Imazu.lnk.to/BasslinePR
◾️＜Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026＞
日程：2026年5月17日（日）広島 (OPEN 17:30 / START 18:00)
会場：広島 LIVE VANQUISH
お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）
TEL：082-249-3571 (平日12:00〜17:00)
日程：2026年5月29日（金）名古屋 (OPEN 17:30 / START 18:30)
会場：Zepp Nagoya
お問い合わせ：キョードー東海
TEL：052-972-7466 (月〜金 12:00〜18:00 土 10:00-13:00 ※日・祝日休み)
日程：2026年6月21日（日）東京 (OPEN 17:00 / START 18:00)
会場：Zepp DiverCity(TOKYO)
お問い合わせ：SOGO TOKYO
TEL：03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00,16:00〜19:00)
日程：2026年7月4日（土）熊本 (OPEN 15:45 / START 16:30)
会場：熊本 B.9 V1
お問い合わせ：キョードー西日本
TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00)
日程：2026年7月5日（日）福岡 (OPEN 15:15 / START 16:00)
会場：DRUM LOGOS
お問い合わせ：キョードー西日本
TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00)
日程：2026年7月10日（金）仙台 (OPEN 17:45 / START 18:30)
会場：Rensa
お問い合わせ：https://www.gip-web.co.jp/t/info (月〜金 10:00-18:30)
日程：2026年7月18日（土）兵庫 (OPEN 16:00 / START 16:30)
会場：神戸 Harbor Studio
お問い合わせ：サウンドクリエーター
TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く)
日程：2026年7月20日（月・祝）北海道 (OPEN 15:15 / START 16:00)
会場：札幌 PENNY LANE 24
お問い合わせ：ミュージックファン
TEL：011-799-1000 (平日 11:00〜17:00)
日程：2026年7月24日（金）大阪 (OPEN 17:30 / START 18:30)
会場：なんばHatch
お問い合わせ：サウンドクリエーター
TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く)
▼チケット受付
一般発売（先着）
受付期間：4/24（金）18:00〜
URL：https://eplus.jp/ayumuimazu/
▼チケット料金
【ライブハウス】
スタンディング：7,500円（税込）
※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要
【Zepp / なんばHatch】
スタンディング：7,500円（税込）
2階指定席：7,500円（税込）
※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要
▼注意事項
※雨天決行／荒天中止
※開催時間は若干前後する可能性がございます。
※お一人様1公演につき4枚まで
※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります。
※先行予約及び一般発売において、チケット料金以外に各種手数料が必要となります。
※撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)
※過度なジャンプ、周りのお客様に迷惑となる行為は一切禁止とさせていただきます。
※会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。
貴重品は各自で管理してください。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合があります。予めご了承ください。
※中止の場合の交通費なども全てお客様のご負担となります。
※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。
不正な転売チケットでの入場は不可となります。
※車椅子にてご来場のお客様はチケットご購入後、各公演の＜お問い合わせ先＞までご連絡ください。チケットご購入後、早めの申請にご協力をお願いいたします。
関連リンク
◆Ayumu Imazu オフィシャルサイト
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