タレントの丸高愛実(35)が22日、自身のインスタグラムを更新。夫でサッカー元日本代表のタレント・柿谷曜一朗(36)とアクロバティックな組み体操を披露した。



【写真】絶対離さない！ダイナミックな動きは夫婦の信頼関係あればこそ

これまでも2人でチャレンジしたさまざまなポーズや動きを「#夫婦トレーニング」としてショート動画で公開。「part5」となる今回の動画では、丸高が夫に支えてもらうように倒立。膝を曲げた両足を抱えてもらい、腹筋の力で起き上がると、夫のお腹で膝立ちするように伸び上がり、天井に手が届くほどの高さでバンザイポーズを決めている。そして、そのまま逆再生のように倒立に戻るという難易度の高い動きだ。



動きの最後では、柿谷が倒立を支えながら、妻の両足の裏を自分の顔に押し当てる“おふざけ”も。丸高も絵文字とともに「足の臭い嗅ぐな」とツッコミを添え、仲良し夫婦の微笑ましい共同作業となっている。



2人そろって筋力&体幹力が必要な動きに、ファンからは「ラブラブ柿谷夫妻毎回凄い」「身体めちゃくちゃ軟らかいかいですね それに運動神経よくないとできないなと思いました」「腹筋凄いですねえ」「りくりゅうみたい」「足の臭い嗅げるぐらい仲良しって素敵～」といった声が寄せられている。



2人は2016年12月に結婚を発表。2人の女児と男児1人の3人の子どもがいる。



（よろず～ニュース編集部）