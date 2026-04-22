札幌のクラブ創設30周年を記念した限定パッケージの白い恋人が復刻販売された

北海道コンサドーレ札幌は、クラブ創設30周年を記念して「白い恋人（ホワイト）12枚入 コンサドーレパッケージ」を復刻販売した。

限定仕様のパッケージが「これは常設でもいいと思う」など、サポーターの間で大きな注目を集めている。

今回の商品は、サポーターズナンバーにちなんだ12枚入りの「白い恋人」を、札幌の象徴である赤と黒のパッケージで仕上げた特別版だ。先日の試合会場で先行販売された際には早々に完売。購入できなかったファンが続出するほどの人気を博していた。

これを受けてクラブは、直近の4月25日に行われるいわきFC戦でも、スタジアム内のグッズ売店「CONSA BASE」にて販売を予定。なお、2026年秋頃からはオンラインストアでの取り扱いも開始される見通しだ。

限定パッケージの復活に、SNS上では「素敵なパッケージ」「買えたらいいなぁ」「これは常設でもいいと思う」「毎試合俺たちで完売させて通常商品にしちゃおうぜ」と反響が沸き起こっている。地元企業との強力なタッグによる記念商品は、アニバーサリーイヤーを象徴する人気アイテムとなりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）