犬の『免疫力が低下する』飼い主のNG行為５選

飼い主の行動や生活習慣は、犬の免疫力を左右することがあります。ここでは、飼い主がやっていると犬の免疫力を低下させ、体調不良を招く恐れのある行動や生活習慣を見ていきましょう。

1.生活スペースを定期的に掃除しない

愛犬が過ごす生活スペースは、なるべく毎日掃除してあげてください。定期的に、こまめに掃除することを怠ると、埃や抜け毛、排泄物や皮脂などが溜まり、非常に不衛生な状態になってしまいます。

不衛生な状態で生活し続けると、アレルギー性皮膚炎をはじめとした皮膚疾患などを発症する恐れがあり、免疫力も低下してしまいます。強いストレスから新たな病気を発症するリスクも高まるので、必ず定期的に掃除しましょう。

2.栄養バランスの悪い食事を与える

犬の免疫力を維持するためには、栄養バランスの良い食事が必要不可欠です。愛犬が欲しがるものを欲しがるだけ与えてしまったり、ドッグフードを食べないからとおやつばかり与えていると、必要な栄養素を摂取できずに免疫力が低下してしまいます。

また、愛情込めて手作り食を作る人もいますが、手作り食は細かな栄養計算が必要なため、専門的な知識がないとバランスを崩すリスクがあります。基本は『総合栄養食』のドッグフードを主食とし、手作りのおかずはトッピング程度から始めるのが安心です。

3.運動量が足りていない

散歩に行く回数が少なかったり、1日中ケージに入れっぱなしで運動量が足りていないといった状況では、運動不足になり免疫力が低下してしまいます。

また、運動不足はストレスの原因にもなるので、問題行動の助長につながることもあるでしょう。毎日しっかり散歩や遊びを行い、運動不足を解消してあげてください。

4.夜ふかしして愛犬の睡眠を妨げる

飼い主が夜ふかしする習慣を続けていると、同じ部屋で犬が過ごしている場合、犬の就寝時間も遅れてしまいます。すると、適切な睡眠時間を確保できず、睡眠不足に陥り、免疫力が低下したり精神的に不安定になりやすくなったりするので気をつけてください。

5.愛犬を不安にさせる行動や態度

犬を不安にさせる行動や態度は、愛犬に強いストレスや不安を与えてしまい、常に緊張状態を与える原因になりかねません。

例えば、大きな声で怒鳴ったり、あからさまに不機嫌な態度で接したり、過剰なほど長いお留守番を毎日のようにさせていると、犬は不安になりやすいでしょう。

このような行動や態度は、ストレスによる免疫力低下を招きやすいので、無気力状態に陥ったり、消化器症状を招いたりする恐れがあります。

犬の体が弱っているときの危険な症状

犬の免疫力が著しく下がり、体が弱ってしまっているとき、犬は以下の症状が現れます。

歯茎や舌が白い 白目が黄色くなっている 尿の色が赤や茶色に変色している 皮膚に青あざや紫色の斑点がある 動いていないのに呼吸が荒くなる 嘔吐や下痢を繰り返す 食欲不振 すぐに疲れてしまう

以上のような症状が現れたら、免疫力が低下し、体調不良を招いているサインです。特に「歯茎や舌が白い」「尿の色や赤や茶色に変色している」といった症状は緊急性が高いので、まずは動物病院に相談してください。

犬の免疫力を高める生活習慣とは

愛犬の免疫力を高めるには、どのような生活習慣を取り入れるべきなのでしょうか。

ドッグフードを主軸とした腸内環境を整える食生活 毎日の散歩や遊びで十分な量の運動をさせる 生活スペースは常に清潔な状態を維持して、快適な寝床を提供する 室内は愛犬の種類や年齢に合わせた適度な温度と湿度（目安として20～25℃、40～60%程度）を維持する 毎日アイコンタクトやスキンシップを通してオキシトシンを分泌させる なるべく毎日丁寧にブラッシングする 月に1～2回を目安にシャンプーする

上記の生活習慣を特に意識して、愛犬が健康的な生活を送れるように配慮しましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬の免疫力が低下すると、体調不良を招いたり疾患を発症したりする恐れがあります。健康寿命を長く延ばすためにも、日々の生活習慣や飼い主の接し方を見直して、愛犬がより快適でストレスフリーな生活を送れるように配慮しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)