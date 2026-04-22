FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が通常版、ROIROMが特別版表紙に　『Ray』6月号

櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）が表紙を飾る『Ray』2026年6月号（DONUTS）が2026年4月23日（木）に発売される。

【写真】櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、ROIROMが飾った表紙を見る

通常版表紙は櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）。Ray専属モデルへの加入を発表した2025年11月号の初表紙から7ヶ月ぶり2度目のカバーガールに抜擢。レモンイエローのレースドレスにバブみのあるキュートなヘア、目元を中心に入れたキュートな小花柄のポイントメイクで撮影に挑んだ。

カバーガール企画では本号のテーマである“サクセス物語”に合わせて、“アイドルオブアイドル”櫻井優衣のこれまでの成功秘話を10ページに渡り紹介。2026年2月1日に、グループデビューから約3年10ヶ月で東京ドーム公演を成功させるなどキラキラな現在の裏にある、努力と葛藤、そして諦めずに歩み続けた長い道のりなど、過去を振り返りながら語っている。

また幼少期の秘蔵写真やアイドル衣装の仕事ショットなど、櫻井のカメラロールにある写真をオフショット集として掲載している。

特別版表紙は『Ray』初登場となるROIROM。国内外のオーディション番組に参加し、注目を集めた本多大夢と浜川路己により結成されたユニットであり、結成1周年を迎える2026年5月7日（木）にメジャーデビューすることが決定している2人。DONUTS BOOKSにて発表した限定特典付のスペシャルバージョンは予約開始とともに即完売した。

「ROIROMが魅せるふたりの夢のシナジー」と題したカバーボーイ企画では、夢への思いを絶やすことなく進み続け、ついに“デビュー”を実現させた彼らの魅力と夢をつかむためのヒントを探る。また本誌には両面スペシャルピンナップも付属する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）