目標は貯金1500万円「投資はしない」現金10割派・53歳男性の資産の置き方
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、東京都在住53歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、妻（55歳）、息子（20歳）
居住地：東京都
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人500万円、妻100万円
現預金：800万円
リスク資産：0円
現在利用している定期預金は「みずほ銀行のスーパー定期1年もの（参考：2026年4月時点で金利年0.4％）で、30万円」を預け入れているとのこと。「知人に勧められて、すぐに使う予定がないお金を定期預金に」置いたと説明しています。
またすぐに使える現金は、常に「10万円ほどを家庭用の財布に」確保していると語っています。
「息子の大学入学や家の修繕など、大きな出費が続いたことから、現金を多めに持とうと」考えたそうで、今後もこのスタンスを変えるつもりはないと言います。
目標の現預金額を聞くと、「老後の生活や、収入がなくなっても息子の学費を払えることを基準に考えると、1500万円ほどはあると安心。一定額の現預金があれば、心にゆとりが生まれ、安心して日常を過ごせる」とのこと。
いっぽうで世間では貯蓄から投資への流れが進んでいるのも事実。「知人が株式投資などで利益を得ていると聞くと、少しは投資に回したくなる」といった葛藤も抱えているようでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール年齢・性別：53歳男性
同居家族構成：本人、妻（55歳）、息子（20歳）
居住地：東京都
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人500万円、妻100万円
現預金：800万円
リスク資産：0円
「将来のために、みずほ銀行のスーパー定期に30万円」現預金について、「複数の口座に分けた普通預金と、定期預金」で管理をしているという投稿者。
現在利用している定期預金は「みずほ銀行のスーパー定期1年もの（参考：2026年4月時点で金利年0.4％）で、30万円」を預け入れているとのこと。「知人に勧められて、すぐに使う予定がないお金を定期預金に」置いたと説明しています。
またすぐに使える現金は、常に「10万円ほどを家庭用の財布に」確保していると語っています。
「現金10割。リスク資産は元本割れの可能性もあるので」現在の資産配分は「現金10割。リスク資産は元本割れの可能性もあるので、手を出していません」と、投資に慎重な姿勢を示している投稿者。
「息子の大学入学や家の修繕など、大きな出費が続いたことから、現金を多めに持とうと」考えたそうで、今後もこのスタンスを変えるつもりはないと言います。
目標の現預金額を聞くと、「老後の生活や、収入がなくなっても息子の学費を払えることを基準に考えると、1500万円ほどはあると安心。一定額の現預金があれば、心にゆとりが生まれ、安心して日常を過ごせる」とのこと。
いっぽうで世間では貯蓄から投資への流れが進んでいるのも事実。「知人が株式投資などで利益を得ていると聞くと、少しは投資に回したくなる」といった葛藤も抱えているようでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)