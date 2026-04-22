元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月21日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

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元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月21日、自身のInstagramを更新。眼鏡を掛けたプライベートショットを公開しました。

【写真】木下優樹菜の眼鏡姿

「国内最大規模の旗艦店Openだよ」

木下さんは「新宿に国内最大規模の旗艦店Openだよ」「JINS大愛用者なので嬉しいひと足お先に失礼しますな日でシタ」などとつづり、3枚の画像と6枚の写真を投稿。友人とのプライベートショットです。眼鏡を掛けており、とても似合っていて美しいです。3枚目の画像では、友人と撮影したプリクラも公開しました。

コメントでは「美人ぞろい」「可愛い」「流石似合うぅぅ」「きれいすぎる....」と、絶賛の声が寄せられました。

眼鏡ショットはほかにも！

3月7日にも、眼鏡を掛けた姿を披露していた木下さん。こちらもとても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)