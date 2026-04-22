大正製薬は、「リポビタンゼリー」（清涼飲料水〈ゼリー飲料〉）を、凍らせてもおいしく食べられる設計にリニューアルし、4月22日から順次発売する。

朝は時間が限られる中で食事が簡単になりがちなほか、夏場は暑さにより食欲が低下することもある。こうした背景のもと、同社はエネルギーや水分・塩分が摂取でき“凍らせてもおいしいゼリー飲料”という新たな選択肢を提案する。

製品リニューアルのポイントとして、従来は推奨していなかった「凍らせて食べる」ことが可能になった。食感を楽しみながら、エネルギーや水分を効率よく摂取できる。

パッケージは、ダイヤモンドカットを思わせる三角形のモチーフと、濃淡の異なる青を組み合わせ、冷涼感をイメージさせるデザインに刷新した。

同社調査では、夏の暑いときに食べやすいと感じる食品として、49.9％の人が「ゼリー飲料」を選択し、「麺類（そうめん、うどん等）」の72.3％に次ぐ支持を集めた。ゼリー飲料には、「短時間でエネルギー補給ができる」「食欲がないときでも飲み込みやすい・食べやすい」「持ち運びに便利」「水分補給にもなる」というイメージや、「凍らせたゼリー飲料」が熱中症対策に役立つと思われていることも分かった。

これらの結果から、ゼリー飲料は夏場の栄養・水分補給手段としておすすめで、さらには、“凍らせる”ことで、より手軽に冷涼感を感じながら摂取できる選択肢の1つとしての可能性が示唆される。

同社は、「リポビタンゼリー」のリニューアルを通じて、“凍らせてもおいしいゼリー飲料”として、夏場のエネルギー摂取・熱中症対策の新たな習慣づくりを提案し、生活者の健やかな毎日を応援していく考え。

製品特長は、 1袋で手軽に180kcalのエネルギーが摂取できるパウチタイプのゼリー飲料。1日分（栄養素等表示基準値（2025））の「ビタミンB1、B2、B6」「クエン酸」「ローヤルゼリー」「アルギニン」を配合した。頑張りたい時におすすめの「エナジー風味」となっている。熱中症対策（本製品は全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの適用範囲「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100mlあたり40〜80mg含有」の基準を満たしている）にもおすすめだとか。アンチ・ドーピング認証である「インフォームドチョイス認証」を取得している。

［小売価格］216円（税込）

［発売日］4月22日（水）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp