ボートレース多摩川の6日間シリーズは準優勝戦3個レースを終え、23日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は4号艇で登場する後藤正宗（48＝静岡）だ。

準優勝戦は10R2号艇で臨んだ後藤。2コースからスタートは大外の末永由楽と並ぶコンマ16の5番手。1マークはインからトップスタートを決めた岡村仁がきっちり先マイ。後藤は丁寧に差した。バックは1Mを3コースからツケ回った相原利章の懐に舳先（へさき）をねじ込んだ。そこから2Mを2番手で回り、2着を確保した。

「乗り心地はずっといい。小回りできて、そこからのつながりが良くて前にいる。スタートは勘とだいたい合っている。回転が合えばしっかり伸びると思う。（内に）プレッシャーを与えられる」と相棒57号機は悠々と上位に到達している。

昨年11月19〜24日の当地前回G3戦も4号艇で優勝戦進出を果たしている後藤。その時は5コースから好展開を冷静に差してVを飾っている。今期は優勝戦で走り収め。5日目終了時点で今期勝率は6.34と7期ぶりのA1級復帰へ安全圏につけている。縁起の良い青いカポックで当地2連続Vへ変幻自在に立ち回る。