制御パネル「誰も操作せず」判明　東京ドームシティで24歳女性従業員死亡　施設は22日も休園、過去にも事故

21日、東京ドームシティで女性従業員が死亡した事故で、新たに、制御パネルを誰も操作していなかったことが分かった。22日、現場検証が行われ、警察は業務上過失致死の疑いも視野に入れて調べを進めている。

点検中に挟まれ…24歳の従業員が死亡

ゴールデンウィーク前に人気施設で起きた痛ましい事故。

広瀬修一キャスター：

黄色い立ち入り禁止のテープが張られていて、ブルーシートが周囲を覆っているあのアトラクションですね。高さはそれほどありません。

21日正午ごろ、東京・文京区後楽園にある「東京ドームシティ アトラクションズ」で屋外遊具の「フライングバルーン」に従業員の上村妃奈さん（24）が挟まれ、搬送先の病院で死亡が確認された。

事故が発生したフライングバルーンに乗ったことがあるという人は、「2月か3月くらいに乗った。回りながら上下する（乗り物）。比較的ゆっくり、お子さま向け」「絶叫（系乗り物）苦手なのでちょっと怖かった」「（利用者は）小さい子が多かった気がする」「高かった、乗ったとき。子どもが乗れるけどちょっと怖がるぐらい」などと話した。

高さ約10メートルの支柱の周りを、イスが回転しながら上下するフライングバルーン。

身長100cm以上であれば年齢制限なく利用できる。

捜査関係者への取材によると、点検作業中、座席部分の動きを制御するコントロールパネルを誰も操作していなかったことが新たに分かった。

広瀬修一キャスター：

ガラーンとしています。張り紙があって「休園中」と書かれています。船のアトラクションも動いていません。逆側のジェットコースターと観覧車も動いていません。

事故を受け、アトラクションズは22日も臨時休業。

街の人は「今回みたいな事があると、ちょっと怖いというのはある」「こういう事故が起きると、来るの不安だなって感じはします」などと話す。

過去にも事故が…

119番通報が入ったのは、21日午前11時53分。

上空からの映像では、大きな脚立が立てられ消防隊員が上に上って作業する様子や、機材が次々と運び込まれる様子などが確認できた。

さらに、遊具の上部が剥がれている様子も見られた。

そして、事故発生から約5時間後、午後4時58分、上村さんは救助されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。

東京ドームシティでは、2011年に走行中の小型コースターから乗客が地上に投げ出され死亡。

3年前の2023年には、ジェットコースターが乗客を乗せたまま地上25メートルで緊急停止するトラブルも発生した。

点検中の事故は、なぜ起きたのだろうか。

警視庁は22日朝から現場検証を行い、業務上過失致死の疑いも視野に調べを進めている。

（「イット！」4月22日放送より）