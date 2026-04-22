菊地姫奈、際立つくびれ圧巻のプロポーション “令和の完売クイーン”と一緒に過ごす週末
俳優、グラビアアイドルの菊地姫奈が22日、デジタル写真集『Weekender』リリースした。
【別カット】菊地姫奈、圧巻のくびれ披露
表紙を飾った雑誌が次々と完売することから“令和の完売クイーン”の異名を持つ菊地。今年2月に発売され大きな話題を呼んだ『菊地姫奈カレンダーブック2026』のアザーカット集が、デジタル限定写真集として誕生。本作のテーマは、“週末を一緒に過ごす”。水着やランジェリーはもちろん、浴衣やパジャマ姿など、ふとした瞬間に見せる等身大の表情まで、一緒に過ごす週末を連想させる、スペシャルな一冊に仕上がっている。
なお「週プレ グラジャパ！」では限定カットを10ページ追加した特別版を配信。通常版の119ページに加え、さらに彼女の魅力を詰め込んだ全129ページのボリュームで、菊地の多彩な表情を余すところなく届ける。
【別カット】菊地姫奈、圧巻のくびれ披露
表紙を飾った雑誌が次々と完売することから“令和の完売クイーン”の異名を持つ菊地。今年2月に発売され大きな話題を呼んだ『菊地姫奈カレンダーブック2026』のアザーカット集が、デジタル限定写真集として誕生。本作のテーマは、“週末を一緒に過ごす”。水着やランジェリーはもちろん、浴衣やパジャマ姿など、ふとした瞬間に見せる等身大の表情まで、一緒に過ごす週末を連想させる、スペシャルな一冊に仕上がっている。
なお「週プレ グラジャパ！」では限定カットを10ページ追加した特別版を配信。通常版の119ページに加え、さらに彼女の魅力を詰め込んだ全129ページのボリュームで、菊地の多彩な表情を余すところなく届ける。