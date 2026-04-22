イモトアヤコ、シンプル朝食に反響「具が何なのか気になる」「隣にあるのは何だろう？」
【モデルプレス＝2026/04/22】お笑いタレントのイモトアヤコが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。シンプルな朝食を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「隣にあるのは何？」シンプルおにぎり朝食公開
イモトは「朝ごはん」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。ラップにくるまれたおにぎり4個に飲み物を添えたシンプルな朝食を披露した。詳細な説明はないが、白飯にはうっすら具の影が映っている。
この投稿に、ファンからは「おにぎり美味しいよね」「こういうのがいい」「具が何なのか気になる」「隣にあるのは何だろう？」「おにぎりってお茶碗に盛るだけよりも手が込んでるよね」「食べたくなってきた」などと反響が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ」40歳タレント「隣にあるのは何？」シンプルおにぎり朝食公開
◆イモトアヤコ、朝食を公開
イモトは「朝ごはん」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。ラップにくるまれたおにぎり4個に飲み物を添えたシンプルな朝食を披露した。詳細な説明はないが、白飯にはうっすら具の影が映っている。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おにぎり美味しいよね」「こういうのがいい」「具が何なのか気になる」「隣にあるのは何だろう？」「おにぎりってお茶碗に盛るだけよりも手が込んでるよね」「食べたくなってきた」などと反響が寄せられている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】