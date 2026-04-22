子どものSNSの利用について、規制するかどうか議論が本格化します。

【写真を見る】子どもの“SNS利用制限”を検討 オーストラリアでは16歳未満の利用禁止 街の意見は？

総務省は4月22日の有識者会議で、SNSをめぐる青少年の保護について議論しました。

国は、InstagramやTikTokなどのSNS事業者に、利用時間や閲覧可能な投稿を制限するなど、依存防止に向けた取り組みを求めることを検討しています。



青少年のSNS利用制限は、オーストラリアで16歳未満の利用が禁止されるなど海外でも広がっています。

SNSの年齢制限 どう思う？

SNSの年齢制限について街の声は…



【賛成】

（30代 母親）

「親が管理するには、見えない部分が多過ぎる。何をしているのか分からない」



（大学1年 女性）

「知らない人からDM（メッセージ）が来た。乗っ取りがあるから怖い」



【反対】

（大学1年 女性）

「年齢制限しなくていい。SNSで必要な情報を得られる時代。小さい子も見ていい」



【どちらでもない】

（40代 男性）

「『表現の自由』や『知る権利』もある。ただ（低年齢だと）誤情報を拡散することも」



総務省は、年内にも法改正の方向性を示す方針です。