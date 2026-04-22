前沢杯今年もハイパーカー集結　７億円「フェラーリ・エンツォ」も　総額３５億円がコースにズラリ

男子プロゴルフツアーの前沢杯は２３日から４日間、千葉・ＭＺ・ＧＣ（６６５２ヤード、パー７２）で行われる。実業家の前沢友作氏の発案で昨年誕生した大会は今年で２回目で、観戦チケットは無料。今年もコース内には、前沢氏が所有するハイパーカーが展示されている。

２２日のプロアマ戦では「フェラーリ・エンツォ」（市場価格約７億円）、世界限定１２５台の「ケーニグセグ・ジェスコ」（同約６億円）、電気自動車の「リマック・ネヴェーラ」（同約６億円）、世界に一台のビスポークモデルのロールス・ロイス「オリベ・ファントム」（同約３・６億円）など８台をコース内の各所に展示。総額はなんと３５億円。圧巻の光景が広がった。

◆前沢杯アラカルト

▼賞金 総額２億円、優勝４０００万円。今季から男子ツアーもポイント制に移行。優勝ポイントは「賞金プレミアム」による１０％の加算により５５０ポイント

▼観戦チケット ４日間無料。定員に達し次第、受け付け終了

▼プロアマ戦 １３日から１０日間行われ、参加権を一般販売。１組１００万円から。１組参加者３人、同伴者３人の最大６人で参加可能

▼コース 前沢友作氏が２０２２年から所有するプライベートコースで開催

▼ラウンドガール プロアマ、本戦ともに全組に同行。２週間で１００人が参加。レースクイーンが各組でスコアボードを持ちながら回り、大会を盛り上げる