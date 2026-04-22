『有吉の壁』“なりきり企画”に超大物歌手登場 “紅白ばり”の大がかり仕掛けも有吉クレーム「予算使い過ぎ！」
日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（毎週水曜 後7：00）が、22日放送され、「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」に超大物歌手が登場した。
【写真】豪華衣装で大物と共演したとにかく明るい安村
この日は、1年ぶり「ものまね番組のご本人登場シーンを再現し、有吉を笑わせられたら1ポイント」という「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」を放送。とにかく明るい安村が小林幸子に扮（ふん）し「千本桜」を“気持ちよく”披露すると、本人登場のくだりで小林自身が登場した。
圧巻の歌声に佐藤栞里は「すごい！」と興奮。さらに小林は、安村と2人で手をつなぎ、せりあがる仕掛けで、番組の大トリを盛り上げたが、有吉の判定はまさかの×。有吉は「予算使い過ぎ！お金ないんだから」とクレーム。だが最後に有吉は、小林に向かって「歌上手いですね」と称賛した。
【写真】豪華衣装で大物と共演したとにかく明るい安村
この日は、1年ぶり「ものまね番組のご本人登場シーンを再現し、有吉を笑わせられたら1ポイント」という「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」を放送。とにかく明るい安村が小林幸子に扮（ふん）し「千本桜」を“気持ちよく”披露すると、本人登場のくだりで小林自身が登場した。
圧巻の歌声に佐藤栞里は「すごい！」と興奮。さらに小林は、安村と2人で手をつなぎ、せりあがる仕掛けで、番組の大トリを盛り上げたが、有吉の判定はまさかの×。有吉は「予算使い過ぎ！お金ないんだから」とクレーム。だが最後に有吉は、小林に向かって「歌上手いですね」と称賛した。