バッテリィズ・エースの地元の友人が面白すぎる！秀逸なLINEにスタジオ大爆笑＜有吉クイズ＞

4月19日（日）の『有吉クイズ』では、番組恒例の企画「動いてないLINEグループ既読に出来るかQ」が放送された。

自分のせいで高校最後の野球の試合に負けたことに、今でも責任を感じているバッテリィズ・エース。

そんなエースが、気まずいながらも野球部のLINEグループに数年ぶりに連絡すると…。

【映像】エース（バッテリィズ）がタジタジに！野球仲間がLINEでボケまくり

大阪出身のエースは、今でも忘れられない後悔を抱えているという。それは、エースが野球部でピッチャーを務めた高校最後の試合。

その試合は、相手チームと同点のまま10回延長まで粘ったが、エースの押し出しフォアボールでサヨナラ負けしてしまったという。

そのためエースは、「みんなの夏を終わらせてしまったのは僕」と、仲間たちに対してずっと申し訳なく感じているとのこと。

そこで、せいや（霜降り明星）の「みんながどう思ってるか気にならん？」という一声から、エースは13人いる野球部のグループLINEへ3年ぶりに連絡。

過去を引きずらず、「オッスー！最近野球してる？」と明るいテンションでメッセージを送ったところ、7秒ほどで既読が付き、「サードランナー専攻でやらしてもらってます」という返信がきた。

返信でそうボケてきたのは、北畑さん。高校時代からよくボケてきたという北畑さんに、エースは「セカンドどうやって通過してん！」とツッコむ。

すると北畑さんは、「お笑いしすぎて、ルール忘れてますやん！！ふんどしで走ったら全部セーフですよ」とまたもやボケてきた。

北畑さんのこの秀逸なボケLINEにスタジオ一同は大爆笑で、せいやたちは「めっちゃボケるやん！」「コイツなんやねん！」「ちょっと待って大阪すぎない？」「スター生まれるな〜この企画！」「しっかりエースと戦おうとしてる！」などと大いに盛り上がっていた。