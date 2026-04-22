大きな耳と長いしっぽ…キツネが新潟県庁で撮影されました。親子とみられる3頭が寄り添う姿も確認されています。なぜ県庁に現れたのでしょうか？



黄色い毛が午後の日差しに照らされ気持ちよさそうに体を伸ばしていました。



21日午後3時頃、カメラの前に現れたのは野生のキツネです。



この場所は…。



リポート

「県庁の中庭で、きのうキツネが目撃されました。この芝生の上に横たわり、くつろいでいたということです」





多くの人が行き交う県庁。キツネは警戒することなく、芝生に寝そべっていました。写真や動画を撮った職員は…。県職員「キツネがいるという声が聞こえて、窓を見たら、かわいらしいきつねがいたという状況でした。初めてキツネを見たんですけど、とてもかわいらしいと思いました。まさか新潟市にいるとは」県職員「皆さん、最初は柴犬だと思ってたんですけど、キツネだなと思って、面白いなと思いました、かわいいです」22日の会見で花角知事に聞いてみると…。花角英世知事「聞いてないね、皆さん見たんですか、見た人いるの？いや、それは知らないです、あの森の中にあるんですかね、巣穴」撮影された写真の中には親子とみられる3頭の姿も…。3月から県庁の敷地内で確認されているというキツネたち。一体どこからやってきたのでしょうか？新潟大学・箕口秀夫名誉教授「海岸林沿いに西蒲区のほうから やってくるというルートも考えられますしすぐ近くを信濃川が流れていますのでそういった川沿いに入ってくるといったルートもあるかと思います」箕口名誉教授によると、県庁に現れたのは本州に広く生息する「ホンドキツネ」だということです。県庁のような人の出入りが多い場所は、春の子育てシーズンに持って来いの環境だといいます。新潟大学・箕口秀夫名誉教授「例えば、猛禽類ですとか、キツネの天敵になるような動物特に子育てをしていると、子どもが襲われてしまうということもありますけど、それを防ぐためには人間の盾を 使うことが有効であることを動物が学習をしてきたと」箕口名誉教授は、本来は里山の生き物であるキツネとの距離感が大切だと話します。「人との距離が近くなりすぎて、嚙まれて病気になってしまうだとか、人間が危害を加えられたということになると、当然そのキツネを駆除しなければいけないといった段階になってしまいますので今の距離感を大切にしていくこれ以上近づかないということ が必要」寄生虫がいる恐れがあるため、キツネを見つけても安易に近づかず、体やフンは触らないでほしいといういことです。