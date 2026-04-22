女子のワールドカップが日本で初開催…FIBAが2030年大会の開催地を東京に決定と発表

4月22日、国際バスケットボール連盟（FIBA）は、2030年に開催される「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2030」の開催地が日本に決定したことを発表した。



Women’s World Cup is coming to Japan 🇯🇵🏆

The FIBA Central Board has assigned the hosting rights of the FIBA Women’s Basketball World Cup 2030 to Japan. Capital Tokyo will host the World Cup from November 26 to December 8. pic.twitter.com/BknGU5ChN2

- FIBA Basketball (@FIBA) April 22, 2026





FIBAの公式Xでの発表によると、大会は2030年11月26日から12月8日にかけて、東京で開催される。

男女を通じて日本でバスケットボールのワールドカップ（旧世界選手権）が開催されるのは、2006年の「FIBAバスケットボール世界選手権」、沖縄県がフィリピンやインドネシアと共同開催した2023年の「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」に続くものとなる。女子のワールドカップとしては、今回が日本初開催だ。

女子日本代表は2021年に行われた東京オリンピックで銀メダルを獲得しており、自国開催となる2030年のワールドカップでもそれに迫る活躍が期待される。今日22日には、今年ドイツで開催される女子ワールドカップの組み合わせ抽選会が行われたばかりだ。まずは今年のワールドカップでの躍動に期待しつつ、2030年に世界のトッププレーヤーたちが東京へ集結する大舞台へ向けて、バスケットボール界のさらなる盛り上がりに期待が寄せられる。

【動画】女子日本代表の銀メダルに密着