SEKAI NO OWARIが「マンスリーライブ！」に登場！次回『CDTVライブ！ライブ！』のラインナップ発表

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4月27日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

IMP.「INVADER」

Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」

ano「愛晩餐」

&TEAM「We on Fire」

クレイジーウォウウォ!!「トンツカタンタン」

Snow Man「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」

SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」

超ときめき♡宣伝部「どりーむじゃんぼ！」

TWS「OVERDRIVE」

DOMOTO「またね」

Number_i「3XL」

nobodyknows+「ファイラゲーン」

M!LK「最新曲（タイトル未解禁）」

※アーティスト名五十音順

■DOMOTOは最新曲「またね」、M!LKは未解禁の最新曲をフルサイズでテレビ初披露

アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」が1年ぶりに再始動。昨年、Vaundyが出演して話題になったこの企画に、今回はSEKAI NO OWARIが出演決定。1週目のこの日は「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」のヒットソング3曲をフルサイズで披露する。

DOMOTOは5月5日にリリースされる最新曲「またね」をフルサイズでテレビ初歌唱。Snow Manは最新曲「SAVE YOUR HEART」をテレビ初パフォーマンス、さらに以前、『CDTVライブ！ライブ！』で披露して大好評だった「オドロウゼ！」を再びフルサイズで披露する。

M!LKは未解禁の最新曲を、nobodyknows+は8年ぶりの新曲となる、2026年TBS系列野球中継テーマソング「ファイラゲーン」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。

anoは自身が主演を務めるドラマの主題歌として書き下ろした「愛晩餐」、IMP.は5thシングル「INVADER」をそれぞれフルサイズでお届け。さらに、SNSを中心にバイラルヒット中の「トンツカタンタン」を4人組ポップバンド・クレイジーウォウウォ!!がフルサイズライブ。

視聴者の反響に応える“おかわりライブ”では、Number_iは「3XL」を披露。超ときめき♡宣伝部は「どりーむじゃんぼ！」で赤坂のライブハウスを再び盛り上げる！

そして、4月20日に放送予定だった3組のアーティストも登場。Adoは最新曲「アイ・アイ・ア」をテレビ初披露する他、自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」と人気曲「踊」の3曲、&TEAMはエネルギッシュでワイルドなダンスナンバー「We on Fire」、TWSは日本のテレビ初披露となる「OVERDRIVE」をそれぞれフルサイズで披露する。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

04/27（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/