◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー中日(22日、前橋)

巨人の2025年ドラフト1位ルーキー竹丸和幸投手は今季4度目の先発登板で5回1失点、自身最多の10奪三振の好投を見せました。

今季ここまでの3度の先発登板はいずれも東京ドームで行われた試合で、プロ入り後初めての屋外球場となった竹丸投手。初回、四球とヒットで2人に出塁を許しますが、後続を打ち取り、無失点で切り抜けます。2回も先頭にヒットを許しながら無失点に抑えた竹丸投手はその直後の打席でプロ初ヒットを記録。竹丸投手のヒットでチャンスを広げたチームはその後4点を先制します。

3回にこの試合で初めて三者凡退に打ち取った竹丸投手は4回に先頭から連続ヒットを浴び、ノーアウト1塁2塁のピンチを背負います。それでも、後続の3人を打ち取り、この回も無失点で抑えました。

5回、2アウト1塁の場面で石伊雄太選手がレフトへのツーベースヒットを放つ間に1塁ランナーの大島洋平選手が本塁へ生還。竹丸投手はタイムリーで1点を失いましたが、後続は打ち取り、最少失点にとどめました。

竹丸投手はこの回を投げたところで降板。初回と2回の3つのアウトをすべて三振で奪うなど自身初の10奪三振。5回97球で被安打6、1与四球、1失点の力投を見せました。チームが2回に奪ったリードを守り、今季3勝目の権利を手にしています。