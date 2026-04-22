元モーニング娘。で４児ママの市井紗耶香（４２）が髪形を変えたところ、気付いてくれる人が増えたことを明かした。

２２日付のＳＮＳでは「新しい髪型にしてみたら、気づいてくださることが多い なぜだ？！笑 お声がけいただけるのってとっても嬉しいです ありがとうございます♡」と洗練のショートボブが印象的な笑顔ショットをアップ。モー娘。時代からショートといえば市井、の印象が強いだけに、「ショート似合う似合う」「髪形お似合いです 可愛綺麗ですね」「世界一、ショートが似合うと思ってます笑 めっちゃ可愛いです！」「美しくエレガント」などの声が届いている。

モー娘。２期メンバーの市井は２０００年５月に卒業。その後、歌手活動をしたが、０３年１１月に芸能界引退を発表。０４年５月にギタリストと結婚し、同年８月に長女（２１）を出産。３歳下の次女も授かったが、１１年５月に離婚。１２年７月に美容師と再婚し、１３年３月に長男（１３）、１７年４月に三女を出産。４月１１日付のＳＮＳでは「末っ子」の三女が９歳の誕生日を迎えたことを報告していた。