◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月２２日、シャティン競馬場

マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は芝コースで追い切りを実施。４ハロン４９秒９―２４秒９で疾走した。

また、動きを見守った手塚久調教師のコメントが、香港ジョッキークラブのホームページ上に掲載された。

手塚久調教師「少し神経質なところはあったものの、全体的にはスムーズに調教できました。５か月ぶりのレースなので、日本で負荷と質の両方でしっかりとした準備をしてきました。

香港到着後、暑さの影響か少し落ち着きがなかったため、今日の調教は予定よりもペースを落とすよう指示しました。普段は単独での調教をあまり行っていないため、パートナーがいないと集中力が十分に発揮できないのかもしれません。それでも準備は万全で、コンディションには全く不安はありません。

右回りについては特に心配していませんが、香港の雨季は馬場が軟らかくなる可能性が高く、週末は天候が不安定になる予報が出ているので、少し不安要素になります。

普段はパシュファイヤーを使っているのですが、香港では使用が禁止されているため、調教で徐々に使わせないようにしています。レース当日は問題にないと思います。彼は肉体的にも精神的にも成長しました。繊細な馬ですが、以前よりも落ち着きが増し、３歳の頃と比べて体幹も強くなったと感じています。

ロマンチックウォリアーは香港では真の英雄です。私たちはここでは挑戦者ですが、接戦に持ち込み、できればこのチャンスを最大限に活かしたいと思っています」