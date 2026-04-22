警察は、2日連続で「池」を捜索し、男の子の遺体遺棄事件に関連して遺留品などをさがしているとみられます。

■水中ドローン使い…遺体発見現場から約2キロの池を捜索

捜査員が姿を見せた京都府南丹市の池。ボートで池を進み、水の中をのぞき込む捜査員。さらに…

記者「水中ドローンが池の中に運び込まれました」

安達結希くんの事件に関連した捜索です。場所は結希くんの遺体発見現場から南東に2キロほど。21日もこの場所で捜査員の姿を目撃、2日連続で遺留品などの捜索をしているのでしょうか。

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午後になると、ストックのようなものを持った捜査員数人が池の裏手の茂みへ。捜査員が横一列に並び、念入りに草むらを調べる様子もありました。

記者「池から数百メートル離れた林のあたりを歩いています」

■自宅から約2キロ…公衆トイレで現場検証

息子・結希くんの遺体を山林に遺棄した疑いで逮捕された父親の安達優季容疑者。逮捕から6日がたつものの、多くの謎がいまも謎のまま残されています。

警察は週末、安達容疑者の自宅から2キロほどの公衆トイレで現場検証。

仕事で週に1度“るり渓”を訪れる人

「ここ通れなかった、規制してたから。（警察は）30人ぐらいおったんちゃう」

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21日は安達容疑者の車の検証が行われました。

全容解明の“カギ”はどこにあるのか。慎重な捜査が進みます。