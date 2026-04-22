ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 楽天・浅村栄斗 左肘への死球でヒヤリ 苦悶の表情で一塁へ歩く 2… 楽天・浅村栄斗 左肘への死球でヒヤリ 苦悶の表情で一塁へ歩く 2試合連続の災難 楽天・浅村栄斗 左肘への死球でヒヤリ 苦悶の表情で一塁へ歩く 2試合連続の災難 2026年4月22日 19時56分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇パ・リーグ 日本ハム―楽天（2026年4月22日 エスコンＦ） 楽天・浅村栄斗内野手（35）が6回の第3打席で死球を受けた。 先頭の打席で2番手・玉井の4球目が左肘に当たった。プロテクターを装着していたが、浅村は苦悶（くもん）の表情を浮かべながら一塁へ向かった。 前日には達から近い場所に死球を受けており、2試合連続の死球となった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 広島・大瀬良大地 今季初登板初先発は5回2失点 節目の通算300試合登板を白星で飾れず 巨人2年目・石塚裕惺がプロ初打点「積極的にいきました」 2回に2点三塁打、“師匠”坂本も笑顔 広島・小園が途中交代 右手に受けた死球の影響か 日本ハム 内野陣の1回2失策がそのまま失点に繋がる 水野が、郡司が…突如乱れる