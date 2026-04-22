タレントの荒井つかさ（３１）が２２日、自身のＸを更新。今年度をもって全ての芸能活動を引退することを報告した。

日本レースクイーン大勝２０１５グランプリ。２１年から２２年までＲＩＺＩＮガールも務めた。モデルやグラビアでも活躍し、テレビ東京系「ゴッドタン」などにも出演した。

▽荒井の発表全文は以下。

「応援してくれているみんなへ

突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました。

高校３年生からこのお仕事を始めて、本当にたくさんの方に支えてもらいながらここまで来ることができました。

２０１５年にはレースクイーン大賞グランプリという大きな賞をいただくこともでき、今振り返っても、本当に恵まれた環境の中で活動させていただいたなと感じています。

関わってくださった皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。また、予定ではありますが、来年にラストイベントを開催したいと考えています。直接感謝の気持ちを伝えられる場にできたら嬉しいです。

私は表に立つ活動からは離れますが、今後も頑張っていく後輩たちのことを、ぜひ応援してもらえたら嬉しいです

残りの時間も大切に、ひとつひとつを噛みしめながら過ごしていきたいと思っています。今まで本当にありがとうございました」