クルーズ船だけでなく物流の面でも石川県の「海の玄関口」となっている金沢港。

貨物を扱う県内企業のさらなる利用促進に向けた会合が22日、開かれました。

牛田和希キャスター「巨大なコンテナが行き交い、国内外を結ぶ物流の拠点。どのように活用されているのでしょうか」

クルーズターミナルで22日、開かれた金沢港利用促進協議会。物流業界の課題解決に金沢港を生かそうと2025年1月に発足したもので、海外に取引先を持つ企業など226団体で構成しています。

知事「能登半島地震で物流の多元化の大切さを認識した」

山野之義知事「改めて物流の多元化の大切さを認識したのが今回の能登半島地震だった。利用される方がより利用しやすい環境を作っていかなければいけない」

金沢港で取り扱った国際コンテナの数はコロナ禍で大きく減少。能登半島地震でさらに落ち込みましたが2025年は6万2204本と2年ぶりに増加しました。

一方、海上輸送を利用している県内企業のうち、金沢港を活用しているのは輸出で5割、輸入でも6割程度。各国への直行便がある太平洋側の港の利用が多いのが現状です。

クラモト氷業・蔵本和彦社長「長期にわたってビジネスを継続していくためには安定した物流を構築していくことが大切だと思っている」

金沢市で氷の製造・販売を手掛けるクラモト氷業。2019年からアメリカやオーストラリアなど世界各国に氷を輸出しています。

金沢市の製氷業者は全体の6割を金沢港から輸出“圧倒的な近さ”

当初は便数の多い名古屋港を使っていましたが、名古屋までトラックで運ぶ際のコストなどを考慮し、現在は全体の6割を金沢港から輸出しています。

クラモト氷業・蔵本和彦社長「圧倒的なのは港までの距離。やっぱり太平洋側まで行くとどうしても国内物流のトラックですごい距離になったりするので、倉庫から出して5分でコンテナ港（金沢港）につくというのはすごく大きい」

トラックのドライバー不足や燃料費の高騰など課題の多い物流業界。県や金沢港振興協会では金沢港の利用を検討する企業への助成制度を設け、利用を促しています。

県港湾活用推進室・坂野信吾室長「少しでも便数を増やすなり航路を増やすなり、循環がうまく進んでいくように地道にやっていくしかない」

協議会では今後、船会社に定期航路開設に向けた働きかけを強め、利便性の向上に努めたいとしています。