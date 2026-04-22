引退表明の「りくりゅう」ペア　“最優秀選手”受賞　無茶ぶりスピーチに苦笑い「たくさんの方々に支えていただいた」

現役引退を表明したフィギュアスケートの“りくりゅうペア”が22日午後、今シーズンの最優秀選手に贈られるスケーター・オブ・ザ・イヤーなど2冠に輝き、授賞式が行われました。

2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックでは歴代最高得点をたたき出し、フィギュア界の歴史に残る金メダルとなりました。

エキシビションでは、演技を終えるとオリンピックに別れを告げるかのように、リンクに描かれた五輪マークにそっと触れていました。

そして17日、引退を電撃発表した際には、2人そろって競技人生を終えると明かしました。

22日午後、日本スケート連盟主催の優秀選手表彰祝賀会に出席。

同じく今シーズンでの引退となった盟友の坂本花織選手（26）が三浦選手のひざの上にちょこんと座るなど、仲良し3人組で笑顔がはじけました。

りくりゅうペアは最優秀選手賞にあたるJOC杯と、記者が選ぶスケーター・オブ・ザ・イヤーの2冠に輝きました。

司会：

「スケーター・オブ・ザ・イヤー」、三浦璃来選手・木原龍一選手から一言ずついただきたいと思います。聞いてなかったかもしれないですが。

突然スピーチをお願いされた、りくりゅうペア。

むちゃ振りに苦笑いを見せつつも…。

三浦璃来選手（24）：

すてきな賞をいただくことができました。本当にありがとうございました。

司会：

木原選手からビシッ！とお願いします。

木原龍一選手（33）：

本日このような賞をいただくことができ、本当に心からうれしく思います。改めて、たくさんの方々に支えていただき、今、自分たちはこの場にいられるということを感じました。本当にありがとうございました。

そして、スケーター仲間たちと一緒に写真撮影に臨むと、木原選手はうれしそうに盾をじっくりと見つめていました。

たくさんの笑顔があふれた授賞式。

りくりゅうペアは今後、引退会見を行う見込みです。