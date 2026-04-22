生ハム？「しゃぶ葉」が薄すぎる肉を提供　SNSに“薄すぎ肉を確認”投稿相次ぐ…運営元が謝罪

黒い皿が透けて見えるほど薄くカットされた肉。

これは生ハムではなく、しゃぶしゃぶチェーン「しゃぶ葉」で提供された豚ロースです。

SNSでは「ウワサの薄すぎ肉マジで来た！」「これが幻の“スケル豚（トン）か…」と、薄すぎる肉を確認したという投稿が相次ぐ事態に。

実際に19日（日）に東京都内の店舗を訪れたという男性は、肉の薄さに衝撃を受けたといいます。

4月19日に来店した男性：

ここまで透ける肉は初めて見たので、かなり驚いた。インパクトはでかかった。「この薄さで出して大丈夫かな？」みたいなのはなかったのかなと思いますね。

通常、提供される肉と比べてみると、その薄さは一目瞭然。

食べ放題なので、食べる量に関しては問題なかったといいますが…。

4月19日に来店した男性：

一枚一枚入れたらちぎれてしまう。やっぱ食べ応えというか何皿も何皿も頼んで（肉を）重ねて食べる形にしていたので、ちょっと手間だった。50皿以上は頼んでいると思う。いつもの厚さに戻してほしい。

男性は、友人と2人でいつもの2倍となる50皿を注文。

注文回数が増え、手間がかかったといいます。

“薄すぎる肉”の目撃情報は20日、埼玉県でも。

4月20日に埼玉県内の店舗に来店した男性：

（ふたを）開けてみて「これインターネットで見たやつだ」って。最初見たときに生ハムやライスペーパーを想像した。単品注文だったら「えー」とは思うけど、食べ放題だったら全然なんかおいしく食べられましたし、あそこまで薄くするのがすごいなと。逆にすごく楽しかった。

しゃぶ葉は、スペイン産豚の一時輸入停止を受け、豚バラからアメリカ産豚ロースへの切り替えを発表したばかり。

こうした中で起きた薄すぎる肉の提供。

番組の取材に対し、運営元のすかいらーくホールディングスは「肉の食感やだしのうまみを感じられる『最適なスライス規定値』を設け、各店舗で一枚一枚スライスしていますが、一部の店舗で基準と異なる状態で提供されていた事実を確認しました」と述べました。

謝罪した上で、今後、品質管理の適正化に努めていくとしています。