長谷川京子、丁寧に詰められたわっぱ弁当に称賛の声「センスを感じる」「高級感がある」
【モデルプレス＝2026/04/22】女優の長谷川京子が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手作り弁当を公開した。
【写真】47歳女優「センスを感じる」丁寧に詰められたわっぱ弁当
長谷川は「おはようございます」とつづり、木目が美しい曲げわっぱに詰められた弁当を投稿。メインの大きなから揚げを中心に、にんじんとツナの副菜、ブロッコリー、ゆで卵、ワカメご飯が詰められた、彩り豊かな弁当を披露した。また、別の容器にはデザートの柑橘が添えられている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「高級感がある」「彩りのバランスが完璧でセンスを感じる」「デザートまであって嬉しいやつ」「お弁当まで美しいの反則」「ボリュームもあって満点」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「センスを感じる」丁寧に詰められたわっぱ弁当
◆長谷川京子、曲げわっぱ弁当を公開
長谷川は「おはようございます」とつづり、木目が美しい曲げわっぱに詰められた弁当を投稿。メインの大きなから揚げを中心に、にんじんとツナの副菜、ブロッコリー、ゆで卵、ワカメご飯が詰められた、彩り豊かな弁当を披露した。また、別の容器にはデザートの柑橘が添えられている。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「高級感がある」「彩りのバランスが完璧でセンスを感じる」「デザートまであって嬉しいやつ」「お弁当まで美しいの反則」「ボリュームもあって満点」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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