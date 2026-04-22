3児の母・川崎希、夫手作りの「アレクver」弁当公開「優しさが詰まってる」「もはや職人」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの川崎希が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが作った弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳3児のママタレ「もはや職人」飾り切りしたウインナーなど夫手作りの弁当公開
川崎は「きょうもアレクverのお弁当」とつづり、アレクサンダーが家族のために用意した手作り弁当を公開。マカロニ料理、ブロッコリーやゆで卵、飾り切りしたウインナーなどが彩り豊かに詰められた弁当を披露した。
また、アレクサンダーも自身のInstagramストーリーズにて「今日のお弁当 明日は何にしよー？」と、完成した弁当の写真を投稿。明日のお弁当作りにも意欲を示すコメントを添えている。
この投稿には「レベル高すぎ」「彩り完璧」「優しさが詰まってる」「こんな弁当作ってくれるの羨ましい」「もはや弁当職人」「家族思いなのが伝わってくる」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「もはや職人」飾り切りしたウインナーなど夫手作りの弁当公開
◆川崎希、アレクの手作り弁当公開
川崎は「きょうもアレクverのお弁当」とつづり、アレクサンダーが家族のために用意した手作り弁当を公開。マカロニ料理、ブロッコリーやゆで卵、飾り切りしたウインナーなどが彩り豊かに詰められた弁当を披露した。
◆アレクサンダーの手作り弁当に反響
この投稿には「レベル高すぎ」「彩り完璧」「優しさが詰まってる」「こんな弁当作ってくれるの羨ましい」「もはや弁当職人」「家族思いなのが伝わってくる」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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