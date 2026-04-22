「twiddle one’s thumbs」の意味は？直訳から考えてみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「暇する、時間を持て余す」でした！

「twiddle one’s thumbs」は、「暇する、時間を持て余すこと」を意味するフレーズ。

この表現は文字通り「親指を回す」の意味でも使われますが、例文のように「暇でやることがない」ことの比喩表現としても使われます。

「The workers had to twiddle their thumbs while waiting for their manager to show up.」

（職員は、支配人が現れるまで親指を回さなければならなかった（暇を持て余していた））

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。