4月19日、仙台市のマンションなどが立ち並ぶ住宅街にまで現れた「クマ」。岐阜県山県市では4月21日午前10時頃、小学校の近くでクマが目撃されました。

【写真を見る】｢1メートルから80センチほどのクマが目の前に｣ 冬眠終わり…出没相次ぐ 岐阜の小学校近くで目撃 猟友会が箱わなを仕掛ける対策も

（山県市立桜尾小学校 森川勝介校長）

「教頭と共に現場の確認をしに行ったところ、体長約1メートルから80センチほどのクマが目前に現れました」

パトカーが巡回 保護者らが付き添って登校

一夜明けた22日も…





（縄田雄一カメラマン 午前7時半頃）「鈴をつけた児童が登校しています」

クマが目撃された山県市立桜尾小学校の周辺は、パトカーが巡回する厳戒態勢。

子どもたちは、保護者らに付き添われて登校しました。冬眠シーズンが終わり、再び求められるクマへの警戒。

倉庫に置いていた米ぬかを食べに…

（農機具倉庫の所有者 原利春さん 2025年11月岐阜･中津川市）

「ふたをガッと開けたり、ひっかいたり。これがクマの（ひっかいた跡）」

体長140センチを超えるクマが、岐阜県中津川市の農機具倉庫に現れたのは、2024年8月のこと。



（原さん）

「イノシシを捕るために（米ぬかを）集めて置いておいた。そしたら知らないうちに入ってきて食べて」

体長142センチ・体重130キロのツキノワグマを捕獲

米ぬかの味を覚えてしまったクマは、何度も倉庫にやって来て…ついには冷凍庫をあさるように。



（松本道弥アナウンサー）

「金属製でもはっきりと分かるくらい爪の痕が…」



最初に現れてから1か月後、体長142センチ・体重130キロのツキノワグマは捕獲されました。

クマの出没…今年度すでに13件

この地区では2025年9月、帰宅途中の男子高校生がクマに襲われてけがをしています。岐阜県では昨年度、クマによる人身事故が4件起きていて、今年度は21日までに、クマの出没がすでに13件確認されています。

21日にクマが目撃された学校周辺では、猟友会が箱わなを仕掛ける対策を始めました。



（近隣住民）

「3～4年ぐらい前、河原の所に下りてきたという話は聞いた」

Q.この辺はクマがよく出る？

「ほとんどないと思います」



「対処の仕方も分からないので、なんとか確保して（山から）下りてこないようにできれば」