｢1メートルから80センチほどのクマが目の前に｣ 冬眠終わり…出没相次ぐ 岐阜の小学校近くで目撃 猟友会が箱わなを仕掛ける対策も
4月19日、仙台市のマンションなどが立ち並ぶ住宅街にまで現れた「クマ」。岐阜県山県市では4月21日午前10時頃、小学校の近くでクマが目撃されました。
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（山県市立桜尾小学校 森川勝介校長）
「教頭と共に現場の確認をしに行ったところ、体長約1メートルから80センチほどのクマが目前に現れました」
パトカーが巡回 保護者らが付き添って登校
一夜明けた22日も…
「鈴をつけた児童が登校しています」
クマが目撃された山県市立桜尾小学校の周辺は、パトカーが巡回する厳戒態勢。
子どもたちは、保護者らに付き添われて登校しました。冬眠シーズンが終わり、再び求められるクマへの警戒。
倉庫に置いていた米ぬかを食べに…
（農機具倉庫の所有者 原利春さん 2025年11月岐阜･中津川市）
「ふたをガッと開けたり、ひっかいたり。これがクマの（ひっかいた跡）」
体長140センチを超えるクマが、岐阜県中津川市の農機具倉庫に現れたのは、2024年8月のこと。
（原さん）
「イノシシを捕るために（米ぬかを）集めて置いておいた。そしたら知らないうちに入ってきて食べて」
体長142センチ・体重130キロのツキノワグマを捕獲
米ぬかの味を覚えてしまったクマは、何度も倉庫にやって来て…ついには冷凍庫をあさるように。
（松本道弥アナウンサー）
「金属製でもはっきりと分かるくらい爪の痕が…」
最初に現れてから1か月後、体長142センチ・体重130キロのツキノワグマは捕獲されました。
クマの出没…今年度すでに13件
この地区では2025年9月、帰宅途中の男子高校生がクマに襲われてけがをしています。岐阜県では昨年度、クマによる人身事故が4件起きていて、今年度は21日までに、クマの出没がすでに13件確認されています。
21日にクマが目撃された学校周辺では、猟友会が箱わなを仕掛ける対策を始めました。
（近隣住民）
「3～4年ぐらい前、河原の所に下りてきたという話は聞いた」
Q.この辺はクマがよく出る？
「ほとんどないと思います」
「対処の仕方も分からないので、なんとか確保して（山から）下りてこないようにできれば」