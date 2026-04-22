トシ・ヨロイヅカから母の日限定♡紅茶×苺の贅沢パウンドケーキ

母の日の贈り物に、心まで満たされる上質なスイーツを選んでみませんか？トシ・ヨロイヅカから、季節限定の新作パウンドケーキが登場。紅茶の華やかな香りとフルーツのやさしい甘みが重なり、特別なひとときを演出してくれます。大切な人へ感謝の気持ちを届けるギフトとして、今年の母の日にぴったりの一品です♡

紅茶香る上品なパウンドケーキ

新作「ボヌール」は、アールグレイがふんわりと香るしっとり生地に、ストロベリーの風味をまとったクランベリーを合わせたパウンドケーキ。価格は税込2,400円です。

口に入れた瞬間、紅茶の華やかな香りが広がり、やさしい甘さとクランベリーの甘酸っぱさが絶妙に調和。ひと口ごとに変化する味わいが楽しめる、上品で奥行きのあるスイーツに仕上がっています。

見た目もシンプルで洗練されており、贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。ティータイムをワンランク上の時間へと導いてくれます。

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母の日を彩る華やかケーキ

母の日ケーキ

母の日に向けたケーキや、「ルル」も好評販売中。

ルル

「ルル」は、苺のムースにグレープフルーツの爽やかさを合わせたケーキで、みずみずしく軽やかな味わいが特徴です。

フルーティーな酸味とやさしい甘さのバランスが絶妙で、食後でも楽しみやすい仕上がり。華やかな見た目は、特別な日のテーブルを一層引き立ててくれます。

※価格の記載はございません。

販売期間と購入方法

「ボヌール」は、トシ・ヨロイヅカ店舗および公式オンラインショップにて、4月18日～5月下旬までの期間限定販売です。

母の日シーズンは人気が高まるため、早めのチェックがおすすめ。オンラインでも購入できるので、遠方へのギフトにも便利です。

大切な人へ甘い幸せを♡

トシ・ヨロイヅカの新作スイーツは、味わいはもちろん、贈る気持ちまで美しく表現してくれる特別な存在。紅茶とフルーツが織りなす繊細なハーモニーは、日常を少しだけ特別にしてくれます。

今年の母の日は、心を込めた甘い贈り物で、感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか♡