「本当に助けていただいた」土屋太鳳、共演俳優を絶賛！ 「もはや『怪優』」「どこで見てもすごい」
俳優の土屋太鳳さんは4月21日、自身のInstagramを更新。俳優の野間口徹さんを絶賛したところ、ファンからも「もはや『怪優』」「どこで見てもすごい」といった声が寄せられています。
【写真】共演俳優を絶賛した土屋太鳳
Instagram上では「野間口さんの演技 素晴らしかったです」「野間口さんは本当にどこで見てもすごい」「もはや『怪優』」「お二人の熱演にそんなエピソードがあったのですね」「また共演期待してます」などのコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】共演俳優を絶賛した土屋太鳳
「お二人の熱演にそんなエピソードが」土屋さんは、出演中のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の撮影エピソードを紹介。「ゲストとして出演してくださった #野間口徹 さんの演技が本当に素晴らしくて難しい場面でも本当に助けていただいた」と、第2話にゲスト出演した野間口さんの演技を絶賛しました。ファンからも共感の声が上がっています。
「ちょっぴりキツめ」な上目遣いショット15日の投稿では、同ドラマの監督・星野和成さんとのツーショットを公開した土屋さん。眼鏡を着用したレアな姿で、上目遣いを披露しています。ファンからは「ちょっぴりキツめ」「実は太鳳ちゃん視力良いんだよね！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)