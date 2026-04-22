緑黄色社会×ういろう、名古屋で商品化 4日間限定【販売店舗など詳細】
愛知出身のロックバンド・緑黄色社会と「青柳ういろう」「カエルまんじゅう」などの青柳総本家がコラボレーションし、数量限定パッケージの『緑黄色社会×青柳ういろう ひとくち 9個入』が、24日から販売されることが決まった。
【画像】緑黄色社会オフィシャルキャラ「ブロッコリー」＆「カリフラワー」が「ういろう」を持つ
緑黄色社会が、4月25・26日にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催する対バンイベント『緑黄色大夜祭2026』にあわせ、愛知の街全体で楽しめる連動企画『街ごと緑黄色大夜祭2026』の一環で実現する。
今回しか手に入らない特別なパッケージの「ういろう」となり、緑黄色社会オフィシャルキャラクター「ブロッコリー」「カリフラワー」いずれかのオリジナルステッカー1枚も付く。
4月24日〜27日に青柳総本家KITTE名古屋店限定で販売される。
■『緑黄色社会×青柳ういろう ひとくち 9個入』
数量限定パッケージ、緑黄色社会オフィシャルキャラクター「ブロッコリー」か「カリフラワー」いずれかのオリジナルステッカー1枚付き
商品価格：1900円（税込）
容量：1箱9個入（「しろ・抹茶・さくら」各3個入）
賞味期限：製造日より20日
販売期間：2026年4月24日（金）〜2026年4月27日（月）※完売の場合は販売期間内でも販売終了
販売店舗：青柳総本家KITTE名古屋店
※1日の販売数には限りあり。なくなり次第、当日販売分終了
※商品が無くなり次第、販売終了
※販売期間は予告なく変更となる場合あり
【画像】緑黄色社会オフィシャルキャラ「ブロッコリー」＆「カリフラワー」が「ういろう」を持つ
緑黄色社会が、4月25・26日にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催する対バンイベント『緑黄色大夜祭2026』にあわせ、愛知の街全体で楽しめる連動企画『街ごと緑黄色大夜祭2026』の一環で実現する。
4月24日〜27日に青柳総本家KITTE名古屋店限定で販売される。
■『緑黄色社会×青柳ういろう ひとくち 9個入』
数量限定パッケージ、緑黄色社会オフィシャルキャラクター「ブロッコリー」か「カリフラワー」いずれかのオリジナルステッカー1枚付き
商品価格：1900円（税込）
容量：1箱9個入（「しろ・抹茶・さくら」各3個入）
賞味期限：製造日より20日
販売期間：2026年4月24日（金）〜2026年4月27日（月）※完売の場合は販売期間内でも販売終了
販売店舗：青柳総本家KITTE名古屋店
※1日の販売数には限りあり。なくなり次第、当日販売分終了
※商品が無くなり次第、販売終了
※販売期間は予告なく変更となる場合あり